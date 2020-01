El proyecto sobre deuda, en cambio, aún debe pasar a la Cámara alta, que recién lo aprobaría en la primera semana de febrero.

En lo que marcará el inicio formal de las actividades de este año, el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas recibirá el martes al mediodía a funcionarios de Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía que expondrán y luego responderán a los diputados sobre los alcances del proyecto sobre deuda externa.

Serán casi los mismos funcionarios que el jueves pasado concurrieron al Congreso para reunirse a puertas cerradas con los principales referentes del bloque del Frente de Todos de la Cámara baja: la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro; y el viceministro de Economía, Haroldo Montagú, entre otros.

En esa reunión, los funcionarios dieron precisiones sobre el proyecto de nueve artículos presentado el martes pasado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, tras una conferencia de prensa del ministro de Economía, Martín Guzmán.

El objetivo del Frente de Todos es emitir dictamen del proyecto el mismo martes, para poder incluirlo en la sesión que tienen previsto convocar para un día más tarde.

Previamente, la comisión de Presupuesto buscará hacer lo propio con el proyecto de Consenso Fiscal, la otra iniciativa que completará el temario de la sesión.

El oficialismo descuenta que tendrá el número de firmas necesarias en las comisiones para alzarse con los dictámenes de mayoría, aunque aspira a reunir consenso con otras fuerzas para darle volumen político a ambas leyes.

Juntos por el Cambio reunirá el martes a su Mesa Nacional con los jefes de los bloques parlamentarios, los gobernadores radicales y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, para definir su postura sobre el proyecto y tener un criterio único a la hora de definir el voto de sus legisladores nacionales en el Congreso.

Los que tampoco definieron aún no sus posiciones son los interbloques de diputados referenciados en gobiernos provinciales, como los de Córdoba, Río Negro y Misiones, y en el ex candidato presidencial y ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, Roberto Lavagna.

Con todo, desde el Frente de Todos confían en que serán la llave del quorum para abrir la sesión en caso de que Juntos por el Cambio vuelva a retacear esa herramienta, tal como sucedió en diciembre con la convocatoria para tratar la ley de Solidaridad Social.

El gobierno aspira a tener un fuerte respaldo político a esa iniciativa previo a que el ministro Guzmán comience las negociaciones con los acreedores para reprogramar los fuertes vencimientos que tiene que afrontar este año la Argentina, estimados en más de 64 mil millones de la moneda de los Estados Unidos.

En concreto, el proyecto impulsado por el Gobierno contempla otorgar el aval al Poder Ejecutivo para "efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera".

