Caputo aseguró que hay un "excedente de dólares" y anticipó el fin del cepo

Durante un encuentro del FMI y el Banco Mundial, el ministro de Economía afirmó que la Argentina atraviesa una situación de mayor estabilidad cambiaria.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Argentina atraviesa una situación de “excedente de dólares” y sostuvo que las inversiones previstas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), junto con la acumulación de reservas del Banco Central, permitirán avanzar hacia la eliminación definitiva de las restricciones cambiarias que todavía permanecen vigentes.
Las declaraciones fueron realizadas durante una exposición en Bangkok, Tailandia, en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, donde el funcionario defendió el programa económico del presidente Javier Milei.
Caputo participó del encuentro denominado “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”, en el que mantuvo una conversación con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
Durante su intervención, el titular del Palacio de Hacienda destacó el interés de los inversores internacionales por la Argentina y aseguró que el RIGI ya cuenta con proyectos aprobados por US$50.000 millones, mientras que otros US$160.000 millones permanecen en evaluación.
Según explicó, esas inversiones representan una oportunidad para incrementar el ingreso de divisas y avanzar hacia una mayor flexibilización del mercado cambiario, especialmente en las operaciones de las empresas.
“Eso ya representa una cantidad de dólares suficiente para que podamos levantar las restricciones cambiarias”, afirmó el ministro.
En ese sentido, destacó que actualmente las personas pueden ahorrar en moneda extranjera y que las compañías tienen mayores facilidades para realizar importaciones sin depender de autorizaciones discrecionales.
El funcionario también resaltó el desempeño del Banco Central en la acumulación de reservas. Según indicó, la autoridad monetaria mantiene un ritmo de compras superior a los US$100 millones diarios y acumula cerca de US$16.000 millones adquiridos durante este año.
“Gracias a todo esto, estamos en una situación mucho más estable”, sostuvo Caputo, al considerar que el ingreso de divisas y la política monetaria contribuyeron a fortalecer la economía.
Sin embargo, reconoció que todavía existen dificultades para acceder al financiamiento en dólares en el mercado local. En ese contexto, el Gobierno analiza alternativas para ampliar la disponibilidad de divisas, entre ellas la posibilidad de utilizar recursos provenientes del swap con China.
En otro tramo de su exposición, Caputo destacó la recuperación del crédito al sector privado y aseguró que constituye una herramienta fundamental para sostener el crecimiento económico.
El ministro recordó que, al inicio de la gestión de Milei, los préstamos al sector privado representaban apenas el 3% del Producto Interno Bruto (PBI), un nivel que consideró extremadamente bajo.
“Un país no puede crecer sin crédito porque es la materia prima del crecimiento”, afirmó. Además, sostuvo que el financiamiento privado aumentó un 170% en los últimos dos años y medio, aunque reconoció que todavía existe un amplio margen para continuar expandiéndolo.
Por otra parte, el titular de Economía señaló que el escenario internacional ofrece oportunidades para la Argentina debido a la creciente demanda de recursos estratégicos.
En ese sentido, mencionó el potencial de los sectores energético, minero y agroindustrial para atraer capitales y generar nuevas exportaciones.
“Argentina está en una posición muy favorable para ofrecerle al mundo lo que necesita, porque básicamente proveemos energía, minerales críticos y contribuimos a la seguridad alimentaria”, expresó.
Finalmente, Caputo anticipó que el Gobierno continuará profundizando las reformas destinadas a mejorar la competitividad de la economía.
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