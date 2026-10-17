Caputo aseguró que hay un "excedente de dólares" y anticipó el fin del cepo

Según explicó, esas inversiones representan una oportunidad para incrementar el ingreso de divisas y avanzar hacia una mayor flexibilización del mercado cambiario, especialmente en las operaciones de las empresas.

“Eso ya representa una cantidad de dólares suficiente para que podamos levantar las restricciones cambiarias”, afirmó el ministro.

En ese sentido, destacó que actualmente las personas pueden ahorrar en moneda extranjera y que las compañías tienen mayores facilidades para realizar importaciones sin depender de autorizaciones discrecionales.

El funcionario también resaltó el desempeño del Banco Central en la acumulación de reservas. Según indicó, la autoridad monetaria mantiene un ritmo de compras superior a los US$100 millones diarios y acumula cerca de US$16.000 millones adquiridos durante este año.

“Gracias a todo esto, estamos en una situación mucho más estable”, sostuvo Caputo, al considerar que el ingreso de divisas y la política monetaria contribuyeron a fortalecer la economía.

Sin embargo, reconoció que todavía existen dificultades para acceder al financiamiento en dólares en el mercado local. En ese contexto, el Gobierno analiza alternativas para ampliar la disponibilidad de divisas, entre ellas la posibilidad de utilizar recursos provenientes del swap con China.

Crédito e inversiones

En otro tramo de su exposición, Caputo destacó la recuperación del crédito al sector privado y aseguró que constituye una herramienta fundamental para sostener el crecimiento económico.

El ministro recordó que, al inicio de la gestión de Milei, los préstamos al sector privado representaban apenas el 3% del Producto Interno Bruto (PBI), un nivel que consideró extremadamente bajo.

“Un país no puede crecer sin crédito porque es la materia prima del crecimiento”, afirmó. Además, sostuvo que el financiamiento privado aumentó un 170% en los últimos dos años y medio, aunque reconoció que todavía existe un amplio margen para continuar expandiéndolo.

Por otra parte, el titular de Economía señaló que el escenario internacional ofrece oportunidades para la Argentina debido a la creciente demanda de recursos estratégicos.

En ese sentido, mencionó el potencial de los sectores energético, minero y agroindustrial para atraer capitales y generar nuevas exportaciones.

“Argentina está en una posición muy favorable para ofrecerle al mundo lo que necesita, porque básicamente proveemos energía, minerales críticos y contribuimos a la seguridad alimentaria”, expresó.

Finalmente, Caputo anticipó que el Gobierno continuará profundizando las reformas destinadas a mejorar la competitividad de la economía.