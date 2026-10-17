Inflación mayorista: la energía explicó más de la mitad de la suba en septiembre

El petróleo y el gas registraron incrementos del 15% durante el noveno mes del año. También hubo aumentos en combustibles refinados y electricidad, que presenta una suba significativa en lo que va de este año.
La inflación mayorista volvió a acelerarse en septiembre y alcanzó el 3,2%, frente al 2,1% registrado en agosto. El principal factor detrás de la suba fue el encarecimiento de la energía: el petróleo crudo y el gas aumentaron un 15% y, junto con los combustibles refinados y la electricidad, explicaron el 57% de la variación mensual, de acuerdo con los datos difundidos el último viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La incidencia de estos rubros quedó reflejada en la composición del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). Sobre una variación total de 3,16 puntos porcentuales, antes del redondeo, los sectores energéticos aportaron 1,80 puntos, mientras que los demás productos explicaron los 1,36 puntos restantes.
El mayor impacto correspondió al petróleo crudo y al gas, que contribuyeron con 1,43 puntos porcentuales, cerca del 45% del incremento general. Los productos refinados del petróleo, entre los que se encuentran los combustibles, sumaron 0,28 puntos, al tiempo que la electricidad aportó otros 0,09 puntos.
La presión sobre los precios mayoristas no se limitó al último mes. Entre enero y septiembre de 2026, el petróleo crudo y el gas acumularon un incremento del 77,1%, muy por encima del 22,8% registrado por el IPIM en el mismo período.
La electricidad también mostró una suba significativa, del 54,5%, mientras que los productos refinados del petróleo aumentaron un 34,2%. En contraste, los productos manufacturados acumularon un alza del 18,7% desde diciembre, y los bienes importados registraron una variación del 12,1%.
En la comparación interanual, la inflación mayorista llegó al 29,2%, según los datos oficiales.
El aumento de los precios estuvo concentrado principalmente en los bienes de origen nacional, que subieron un 3,4% durante septiembre. En cambio, los productos importados registraron una variación del 0,4%.
La diferencia también se reflejó en la incidencia de cada componente sobre el índice general. Los bienes nacionales aportaron 3,13 puntos porcentuales al incremento mensual, mientras que los importados contribuyeron con apenas 0,03 puntos.
Fuera del sector energético, los productos agropecuarios tuvieron una incidencia de 0,30 puntos porcentuales. Los alimentos y bebidas sumaron 0,20 puntos, y las sustancias y productos químicos aportaron otros 0,16 puntos.
En cuanto a las variaciones mensuales, los productos agropecuarios aumentaron un 2,6%, los alimentos y bebidas subieron un 1,7% y las sustancias y productos químicos avanzaron un 1,6%. Por su parte, los textiles registraron un incremento del 3,5%, mientras que los productos manufacturados, considerados en conjunto, subieron un 1,9%.
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