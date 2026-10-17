Inflación mayorista: la energía explicó más de la mitad de la suba en septiembre

La electricidad también mostró una suba significativa, del 54,5%, mientras que los productos refinados del petróleo aumentaron un 34,2%. En contraste, los productos manufacturados acumularon un alza del 18,7% desde diciembre, y los bienes importados registraron una variación del 12,1%.

En la comparación interanual, la inflación mayorista llegó al 29,2%, según los datos oficiales.

La electricidad registró una suba del 54,4% en lo que va de este año.

Inflación mayorista de septiembre: el peso de los productos nacionales

El aumento de los precios estuvo concentrado principalmente en los bienes de origen nacional, que subieron un 3,4% durante septiembre. En cambio, los productos importados registraron una variación del 0,4%.

La diferencia también se reflejó en la incidencia de cada componente sobre el índice general. Los bienes nacionales aportaron 3,13 puntos porcentuales al incremento mensual, mientras que los importados contribuyeron con apenas 0,03 puntos.

Fuera del sector energético, los productos agropecuarios tuvieron una incidencia de 0,30 puntos porcentuales. Los alimentos y bebidas sumaron 0,20 puntos, y las sustancias y productos químicos aportaron otros 0,16 puntos.

En cuanto a las variaciones mensuales, los productos agropecuarios aumentaron un 2,6%, los alimentos y bebidas subieron un 1,7% y las sustancias y productos químicos avanzaron un 1,6%. Por su parte, los textiles registraron un incremento del 3,5%, mientras que los productos manufacturados, considerados en conjunto, subieron un 1,9%.