Carrió pidió perdón por las "metidas de pata" y felicitó a los ganadores

"Hubiéramos preferido que algún ministro del Interior acompañe más a los referentes de Cambiemos", señaló la funcionaria en el búnker de Mario Negri, a quien acompañó durante la campaña electoral, en una clara referencia al ministro Rogelio Frigerio.

Asimismo, la diputada destacó que "las profundas reformas en materia de coparticipación federal que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri, han permitido que creciera Córdoba, porque estas obras no las tenían durante el kirchnerismo".

"Dios poda el árbol para que de más frutos. Córdoba jugó a la historia de Cambiemos, no jugó al resultado electoral de la gobernación, jugó a que Cambiemos esté representado por personas decentes como el candidato a gobernador y vicegobernador", explayó la líder de la Coalición Cívica, quien agregó: "Los cordobeses han plantado una semilla que va a dar un árbol en el seno de Cambiemos".

Luego, la diputada nacional dejó en claro que, para Cambiemos, "esto es una elección central y que hayan ganado ustedes es una victoria enorme para los que fundamos Cambiemos".

"Acá no importan los aparatos partidarios o el dinero público, acá importa la decencia y en el seno de Cambiemos ganó la decencia y yo los aplaudo", aseveró Carrió, quien adhirió: "Yo que soy la fracasada más exitosa de la historia Argentina les digo ‘muy bien Córdoba’, porque va a tener una nueva generación radical".

Por último, Lilita explicó que "el problema del PJ es que ya no siembra, y cuando no hay siembra no hay cosecha, y esconde parte de la siembra porque es kirchnerista".