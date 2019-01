Casación revisará las prisiones preventivas de la causa de los cuadernos

El organismo revisará los procesamientos de Cristina Kirchner, Julio De Vido y Roberto Baratta, entre otros; fueron ratificadas por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi e

La Cámara Federal de Casación revisará los procesamientos con prisión preventiva en la causa por los cuadernos de la corrupción de la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y otros ex funcionarios como Roberto Baratta, quien se encuentra detenido.