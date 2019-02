“Desmiento categóricamente”, respondió el magistrado en los tribunales federales de Comodoro Py ante las consultas periodísticas relacionadas con las acusaciones en su contra surgidas de la causa de los cuadernos de las coimas.

El abogado Ricardo Monners Sans presentó ayer ante el Consejo de la Magistratura de la Nación un pedido de juicio político contra Rodríguez, fundado en las afirmaciones de la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti. Al llegar a Tribunales, Rodríguez aseguró que no planea dejar el Poder Judicial e intentó así despejar los rumores de que estaba pensando iniciar los trámites para jubilarse dado que está próximo a cumplir los 60 años.

Tras negar la acusación en su contra, el magistrado se disculpó con los periodistas acreditados en Comodoro Py y pidió no seguir hablando del tema dado que todavía no fue notificado de que hubiere una acusación formal en su contra. Sostuvo que estará en todo momento a disposición de la Justicia, que todos sus bienes están incluidos en su declaración jurada y que no tendrá inconveniente en dar explicaciones ante el Consejo de la Magistratura.

El juez federal Claudio Bonadio salió sorteado ayer para investigar si su colega Luis Rodríguez cobró coimas, tal como denunció una de las imputadas arrepentidas de la causa de los cuadernos de la corrupción.

