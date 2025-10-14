Martín Lousteau: "Qué cara nos está saliendo la campaña electoral de Milei"

"No es un plan de Estados Unidos para estabilizar Argentina, para ayudar a que encuentre un rumbo económico, es un plan de rescate, por los yerros del gobierno, a un presidente justo antes de una elección. Creo que ahí lo que se vio es eso. Después me preguntás, y a mí me pareció todo de una obscenidad casi pornográfica", dijo Lousteau en diálogo con Radio Con Vos.

" Si sabía o no sabía Trump (que en estas elecciones no se elige presidente), yo creo que no le importa. Y ninguna explicación del gobierno es buena. ¿Qué quiero decir con esto? Si Trump sabía, y lo dijo por esta elección, es un problema para el gobierno, pero, si no, vemos que el presidente de Estados Unidos no está muy al tanto de lo que pasa en Argentina", opinó Lousteau quien fue embajador en Washington entre 2015 y 2017.

"Claramente que no cayó bien (lo que dijo Trump) porque vemos la reacción de los mercados. Entonces, la expectativa que había de una ayuda para que Argentina enderece el rumbo, resuelva los problemas económicos que tiene -no solo los financieros, sino el programa económico-, después de lo de Trump se puso todo al revés", agregó el candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos.

El alto costo de la campaña electoral de Milei

Hoy por la tarde, Lousteau había tuiteado: "-Intromisión en asuntos de política doméstica. -Extorsión al electorado argentino. -Rescate financiero a cambio de no se sabe muy bien qué. Qué cara nos está saliendo la campaña electoral de Milei".

En diálogo con la prensa, el dirigente radical además cuestionó el show de Trump en la Casa Blanca. "Cuando ves la estética, cuando ves la conferencia de prensa desorganizada, cuando ves las cosas que decía Trump de él mismo, cómo silencia un periodista y le da pie a otra que lo adula, es una puesta en escena para él, claramente. Yo he participado en bilaterales. En cualquier bilateral los dos presidentes están puestos en pie de igualdad, porque son dos líderes elegidos democráticamente representando a sus pueblos en un diálogo entre esos dos pueblos a través de los presidentes. Y acá no veías eso. No hubo una conferencia de prensa con los dos atriles, no hubo una recepción en el Salón Oval, lo que hubo es un almuerzo donde veías a Milei de espaldas a los periodistas".