Chile protestará por los dichos sobre Magallanes y Argentina ratificó los tratados vigentes

Pérez Mackenna, quien se encuentra de visita oficial en Vietnam, respondió a las declaraciones y recordó que los límites entre ambos países están establecidos por acuerdos bilaterales. “La soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”, afirmó.

El canciller chileno además realizó un fuerte llamado a las autoridades extranjeras para que sean cuidadosas con sus declaraciones. “El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”, insistió.

Chile prepara una nota de protesta

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo que la soberanía de su país sobre el Estrecho de Magallanes “en su totalidad es indiscutible” y está respaldada por los Tratados de 1881 y 1984 firmados por ambos países. Además, hizo un llamado a las autoridades extranjeras a ser responsables con sus declaraciones.

El ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, también cuestionó al militar argentino y remarcó que el estrecho “en su totalidad es indiscutiblemente chileno”. La reacción oficial se produjo luego de que parlamentarios de distintas fuerzas reclamaran una respuesta diplomática.

Entre ellos, el diputado Alejandro Riquelme Ducci, representante de la Región de Magallanes, pidió una aclaración y recordó otras declaraciones argentinas sobre la zona. También el diputado Gonzalo Winter reclamó una nota de protesta y sostuvo que ninguna autoridad extranjera debería cuestionar la soberanía chilena.

Qué establecen los tratados sobre Magallanes

El Estrecho de Magallanes se encuentra bajo soberanía chilena, según el marco establecido por el Tratado de Límites de 1881. El acuerdo reconoció la soberanía chilena sobre el estrecho y estableció su neutralización, garantizando la libre navegación. Posteriormente, el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado en el Vaticano luego de la crisis bilateral de 1978 y la mediación de la Santa Sede, ratificó el marco territorial y permitió cerrar las principales diferencias entre ambos países.

El estrecho tiene además una importancia estratégica por conectar los océanos Atlántico y Pacífico y constituir una vía de navegación alternativa al Cabo de Hornos.

Argentina respondió y ratificó los acuerdos bilaterales

Tras el anuncio de la protesta chilena, la Cancillería argentina emitió un comunicado para fijar su posición sobre el extremo austral. El Gobierno sostuvo que la postura argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen los Tratados de Límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984, considerados “definitivos” por la Argentina.

El comunicado también señaló que la relevancia estratégica del extremo austral constituye una perspectiva de Estado y la vinculó con la defensa de los derechos e intereses argentinos relacionados con la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida. Además, destacó la importancia de la región por sus recursos naturales, rutas marítimas y cadenas globales de suministro.

Al mismo tiempo, el Gobierno argentino buscó poner en valor la cooperación con Chile. Recordó que ambos países reconocen mutuamente sus derechos antárticos, administran zonas especialmente protegidas y mantienen desde hace más de 25 años la Patrulla Antártica Naval Combinada. También trabajan juntos en una propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional.

La Cancillería reafirmó finalmente su compromiso con la relación bilateral y con el tratamiento de las cuestiones de interés común a través de los canales institucionales establecidos entre ambos gobiernos.