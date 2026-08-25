El Gobierno de Córdoba pagó $64,7 millones de pauta a una empresa vinculada a Cerimedo

Qué dijo el Gobierno de Córdoba sobre los pagos

Desde la administración de Martín Llaryora explicaron que las contrataciones forman parte de la pauta habitual de la Provincia y descartaron que exista un trato especial hacia la empresa.

“Es un proveedor más de los 1.800 que tenemos”, señalaron fuentes del Gobierno cordobés, que indicaron que se contrataron campañas para comunicar actividades oficiales y acciones destinadas a promocionar a Córdoba como destino turístico.

También remarcaron que los montos destinados a esos espacios resultan relativamente bajos en comparación con los medios de alcance nacional.

La Provincia confirmó además que las contrataciones de espacios publicitarios estaban destinadas a La Derecha Diario, el portal de orientación libertaria que durante los últimos años estuvo relacionado con Cerimedo.

El vínculo entre Cerimedo y La Derecha Diario

Cerimedo es propietario de Madero Media Group y tuvo una participación en La Derecha Diario. Sin embargo, en los últimos días el empresario y el medio comenzaron a marcar distancia.

Javier Negre, periodista español y actual responsable de La Derecha Diario, aseguró que Cerimedo llegó recientemente a un acuerdo para desprenderse de su participación.

Según explicó, las negociaciones para la venta de las acciones habían comenzado meses atrás y finalizaron recientemente. Negre sostuvo además que le había pedido a Cerimedo que abandonara el medio porque no tenía participación directa en su gestión ni ocupaba cargos ejecutivos.

Desde La Derecha Diario también difundieron un comunicado en el que señalaron que la participación de Cerimedo había sido de carácter “estrictamente patrimonial”, luego de incorporarse como inversor estratégico a mediados de 2021.

Comunicado oficial de La Derecha Diario. pic.twitter.com/U6tBFxrXKI — La Derecha Diario (@laderechadiario) August 24, 2026

El medio rechazó, además, que Cerimedo haya sido cofundador y aseguró que a comienzos de 2024 había reducido de manera significativa su participación accionaria.

Cerimedo, detenido en Bolivia

El empresario quedó nuevamente en el centro de la escena pública luego de ser detenido en Bolivia, donde enfrenta una investigación por un presunto intento de asesinato contra Nadia Beller, quien fue su expareja.

En medio de esa situación, volvió a cobrar relevancia su recorrido dentro del mundo de los medios digitales y sus vínculos con sectores del espacio libertario.

Beller, por su parte, sostuvo que conocía la decisión de Cerimedo de vender sus acciones y afirmó que el empresario buscaba obtener dinero para afrontar su proceso de divorcio.

Así, los registros sobre la publicidad oficial cordobesa vuelven a poner bajo la lupa los vínculos empresariales de Cerimedo, aunque desde el Gobierno provincial insisten en que las contrataciones respondieron a campañas publicitarias habituales y que Madero Media Group fue tratado como uno de los numerosos proveedores de la administración.