Se reabrió el Paso Cristo Redentor luego de 34 días y con 3.500 camiones varados

Durante agosto continúa el horario de invierno del cruce internacional, de 9 a 21. Las autoridades esperan que alcancen a cruzar entre 700 y 900 camiones por jornada de buen tiempo.

Los vehículos particulares y micros no podrán transitar hasta el sábado el cruce internacional. Por ahora, solo está permitido el tránsito interno de todo tipo de vehículo hasta Uspallata. "Pedimos extremar la precaución en el manejo frente al enorme flujo de camiones y las obvias demoras", resaltó el comunicado de las autoridades provinciales.

Así están los costado del camino para acceder al paso a Chile por la fuerte nevada en Mendoza. Así están los costado del camino para acceder al paso a Chile por la fuerte nevada en Mendoza.

Los camiones son organizados en grupos de 250. Salen desde paradores, el principal están en Uspallata, y son encapsulados por móviles de Gendarmería nacional del Escuadrón 27.

En este sentido, aclararon que se les dará prioridad a los camiones que ya están documentados en la playa de estacionamiento del ACI USPALLATA.

Por su parte, el viernes 21 y el sábado 22 se habilitará solamente el tránsito de Transporte de Carga Terrestre de Chile a Argentina desde las 09:00 a 21:00 hrs. Argentina (08:00 a 20:00 hrs. Chile) hasta Uspallata a raíz de que "posteriormente el tránsito es normal (doble circulación)".

Asimismo, sostienen que "las condiciones de seguridad son indispensables, por lo tanto, en coordinación realizada con autoridades provinciales y dada las circunstancias, queda suspendido el turismo interno desde Uspallata, ya que tendrá prioridad la circulación del transporte de carga".

"Oportunamente se comunicará las condiciones de apertura para turismo (vehículos menores, buses, etcétera) para dar transitabilidad segura, como así también, las bandas horarias que permitan normalizar sus respectivas actividades", señaló la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras luego de una reunión efectuada por el Comité del Sistema Cristo Redentor de las Coordinaciones Chilenas y Argentinas.

El paso fronterizo resulta clave para el traslado de cargas en dirección a los puertos del Pacífico y conecta el departamento mendocino de Las Heras con la ciudad chilena de Valparaíso.