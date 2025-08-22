Emmanuel Kovalivker, el directivo de la droguería vinculada a las presuntas coimas en ANDIS

Uno de los procedimientos realizados a pedido de la Justicia fue realizado en el domicilio de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina.

Al empresario lo encontraron cuando intentaba irse en su auto, dentro del cual había varios sobres en los que encontraron 266 mil dólares y siete millones de pesos. Los procedimientos no eran con orden de detención, sino para obtener material para avanzar en la investigación.

Kovalivker es accionista minoritario de la droguería Suizo Argentina, con el 0,015% del capital social. De todos modos, su participación se caracteriza por ser activa dentro de la gestión del negocio.

Una historia familiar

Eduardo Jorge Kovalivker, padre de Emmanuel, concentra el 64,5% de las acciones de la compañía, mientras que su hermano Jonathan Simón Kovalivker ostenta poco más del 21% y ejerce la presidencia.

En el árbol genealógico aparece León, abuelo de los hermanos, farmacéutico que sentó las bases del laboratorio Suizo Argentina, el mayor proveedor de medicamentos de la ANDIS.

Eduardo Kovalivker, nació La Plata y formado como ingeniero químico en Israel y París, donde conoció a Nicole, madre de sus tres hijos: Jonathan, Emanuel y Sonia. Luego se estableció en la industria farmacéutica. También es aficionado a los automóviles de lujo.

La imagen pública de Emmanuel Kovalivker y sus allegados creció a partir de los allanamientos ordenados por la Justicia federal tras la difusión de audios que sugieren posibles retornos ilícitos en la provisión de medicamentos por parte de la droguería.

Durante los procedimientos se incautaron documentos contables y dispositivos electrónicos en los domicilios de los distintos integrantes del grupo.

Los Kovalivker son conocidos en el ámbito político por sus vínculos de Jonathan Kovalivker con el expresidente Mauricio Macri, con quien incluso juega al pádel.