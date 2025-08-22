Cómo quedó la imagen de Javier Milei tras los audios por presuntas coimas en ANDIS

Según un análisis de la conversación digital que realizó la consultora Ad Hoc, la negatividad digital respecto de Milei alcanzó este jueves un pico de “59%” con relación al promedio mensual.

Además, las repercusiones del caso que involucra al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, “crecen día a día y muestran una tendencia al alza”, detalla la consultora.

image

El mismo estudio sostiene que el caso Spagnuolo generó “243 mil menciones en las últimas 72 hs” e “impacta en la imagen digital del Presidente”. De acuerdo al informe, este jueves fue el “pico de menciones” al término “Milei” en lo que va del mes agosto.

“La negatividad en la imagen digital sobre el presidente fue 7 puntos superior el día 21 de agosto al promedio mensual de este mes”, precisa el análisis difundido este viernes y menciona que “‘Karina’ y ‘Spagnuolo’ fueron los dos términos más relacionados a ‘Milei’ ayer y están en el top 5 semanal”.

Mientras que el estudio de Ad Hoc también indica que, en 72 hs, el caso Spagnuolo generó “un volumen superior a las repercusiones del discurso en Davos de este año”.

El Gobierno intervino la ANDIS y realizará una auditoría interna

El Poder Ejecutivo dispuso por decreto la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por un plazo inicial de 180 días con el objetivo de realizar una auditoría interna, luego de que se filtraran escandalosos audios del desplazado titular Diego Spagnuolo.

De acuerdo a un comunicado oficial, el decreto 601/2025 tiene como finalidad “realizar una auditoría integral del organismo, garantizar la transparencia en la gestión de las prestaciones y reorganizar su funcionamiento interno”.

Como parte de esta disposición, el Gobierno designó al doctor Alejandro Vilches como Interventor del organismo en reemplazo de Spagnuolo, con las mismas atribuciones que poseía el Director Ejecutivo.