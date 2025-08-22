La Policía encontró a Spagnuolo en un country y le secuestró el celular

Los uniformados continuaron con los allanamientos luego que los que se hicieron en la madrugada en los domicilios registrados a nombre del ex funcionario, donde no pudo ser encontrado.

Mientras que en el mediodía de este viernes la Policía arribó a un country del partido bonaerense de Pilar donde estaba Spagnuolo circulando en un automóvil VW Nivus.

Fue detenido y se le secuestró el celular, que se será peritado, siguiendo lo solicitado por el fiscal federal Franco Picardi y lo ordenado por el juez federal Sebastián Casanello. Además se incautó una computadora y documentación.

Los demás allanamientos

El accionar de la Policía formó parte de los 15 allanamientos que ordenó la justicia en la causa. En el marco de la causa, este jueves por la noche fueron allanadas las sedes de ANDIS y de la droguería de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad secuestró computadoras y documentación vinculada a la compra y licitaciones de medicamentos.

Mientras que también fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina.

En paralelo a la llegada de la Policía, se estaba yendo en un auto y en el asiento de atrás le encontraron 266 mil dólares y 7 millones de pesos. El dinero fue hallado con anotaciones y al empresario le secuestraron el celular y el pasaporte.

La causa, caratulada como "defraudación por administración fraudulenta, estafa y asociación ilícita", avanza con el análisis del material secuestrado y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.