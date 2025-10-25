Comenzó el operativo de seguridad en la Ciudad para las elecciones nacionales

El operativo se lleva adelante en coordinación con el Correo Argentino y el Ejército Argentino, organismos encargados del traslado y control del material electoral. Mientras las Fuerzas Armadas tendrán a su cargo la cobertura interna de los locales de votación, la Policía de la Ciudad brindará seguridad en el perímetro exterior de cada escuela.

Según informaron fuentes oficiales, la vigilancia externa comenzó este sábado a las 6 de la mañana y se extenderá hasta el cierre de los comicios y la recolección final de las urnas el domingo por la noche.

ssstwitter.com_1761420923702

Del total de 8.300 efectivos afectados al operativo, unos 1.100 son auxiliares civiles de la fuerza que se encargarán de acondicionar los lugares de votación. En tanto, desde la madrugada del sábado 72 motos del Departamento Motorizada escoltaron a los camiones del Correo Argentino desde el centro de acopio de materiales hasta los distintos puntos de votación.

Una vez instaladas las urnas en los establecimientos, estos permanecerán cerrados hasta el inicio de los comicios. El domingo, los mismos móviles policiales acompañarán el traslado de las urnas con los votos hacia la Legislatura porteña, donde se realizará el escrutinio definitivo.

Además, distintos organismos del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad estarán involucrados en el operativo. Los Agentes de Tránsito coordinan cortes y desvíos por el traslado del material electoral, mientras que durante la jornada de votación gestionarán el tránsito en los accesos a los centros de votación.

También se implementó un dispositivo especial de prevención en plazas, parques, centros de transbordo y estaciones de subte, con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar incidentes durante la jornada electoral.

Finalmente, se dispuso un operativo de vigilancia y vallado en torno a la Legislatura porteña, ubicada en Perú 160, donde llegarán los camiones del Correo con las urnas selladas, así como una cobertura preventiva en la Cámara Nacional Electoral, en Leandro N. Alem 232, y en el Centro de Gestión de Datos del Correo Argentino, en la zona de Brandsen y Feijóo.

Con este despliegue, la Ciudad de Buenos Aires busca garantizar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad, en un clima de orden y seguridad para los más de tres millones de porteños habilitados para votar.