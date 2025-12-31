Sur Finanzas: el juez Federico Villena investigará la denuncia de ARCA

De esta forma se resolvió el conflicto de competencia que Villena mantenía con su par, el juez Luis Armella. El tribunal consideró que las maniobras denunciadas por el organismo recaudador guardan una “conexidad directa” con la investigación que Villena ya tenía abierta sobre la misma entidad.

La denuncia de ARCA apunta a la financiera que habría movilizado cerca de $880.000 millones entre 2022 y 2025. La investigación apunta a la utilización de sujetos fiscales que realizaron movimientos millonarios que no coinciden con su situación económica.

image

La Justicia sospecha que Sur Finanzas funcionó para blanquear fondos provenientes de actividades ilícitas, vinculando en el camino a pases de jugadores y contratos de sponsoreo.

Mientras que en el fuero federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, la Justicia avanza en una causa por presunto lavado de activos a través de Sur Finanzas, empresa de Ariel Vallejo, cercano a Chiqui Tapia. Según la investigación, la financiera patrocinó clubes y torneos, pero está bajo sospecha por operaciones irregulares.

Se produjeron más de 30 allanamientos en domicilios particulares, sedes de la AFA, la Liga Profesional y 18 clubes, con secuestros de documentación, computadoras y celulares. También procesaron con prisión domiciliaria a la tesorera de Sur Finanzas y dos empleados por encubrimiento.

Mientras que por orden de la jueza María Servini, allanaron casa de la mamá de Vallejo en Banfield. El operativo lo llevó a cabo la Policía Federal Argentina (PFA)