Javier Milei impulsa la creación de un bloque regional de derecha

Milei manifestó su deseo de organizar este nuevo bloque regional en una entrevista que grabó el martes pasado con Andrés Oppenheimer que se difundirá el 11 de enero por CNN y el canal de YouTube del reconocido periodista radicado en Miami.

Oppenheimer informó en sus redes que había realizado la entrevista al presidente argentino en la Casa Rosada, donde Milei respondiò sobre su relación con Venezuela, sus aliados de derecha de la región, China y si “quiere perpetuarse en el poder”.

En un anticipo que publicó en la redes sociales, Milei adelantó su voluntad de conformar un bloque regional de derecha pero señaló que aún no tiene nombre pero que tiene como meta defender las “ideas de la libertad”.

“ Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando”, puntualizó

Detalló que la propuesta de ese bloque es "abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas",

La pesadilla del socialismo

En este contexto, Milei dijo que "pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si en todos los países donde se aplica es un fracaso”.

La idea de Milei es conformar ese grupo regional de derecha con los presidentes electos de Chile Josè Antonio Kast, y de Honduras Nasry Asfura, y los jefe de Estado de Paraguay Santiago Pena, de Bolivia Rodrigo Paz, de El Salvador Nayid Bukee, de Perú Josè Jeri, de Ecuador Daniel Noboa, de Panamá José Mulino y de Republica Dominicana Luis Abinader.__IP__

El anticipo de la entrevista se difundió unas horas antes de que se conociera que tres medios británicos destacaron a Milei como uno de los líderes mas influyentes de este año.