Cómo es el detector de mentiras que pondrá en marcha Patricia Bullrich

“Polígrafos en las fuerzas: una herramienta importante para un mayor profesionalismo en la lucha contra el delito complejo”, expresó la cartera en forma oficial a través de las redes sociales.

La utilización de los detectores de mentiras se da “en el marco del compromiso con la transparencia, la integridad y la profesionalización de las fuerzas”.

Los equipos estarán para ser usados en los grupos especializados de las cinco Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, o sea, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

También anunciaron que los del SPF podrán utilizarlos “en su rol de custodia de los presos que forman parte del protocolo de gestión de ´alto riesgo”.

“Por primera vez en la historia de nuestro país habíamos incorporado su uso en el año 2018, pero en 2020 el Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, los dejó sin efecto y prohibió su uso”, cuestionó el Ministerio.

Y agregó: “Nosotros seguimos cuidando a quienes nos cuidan, trabajando incansablemente para modernizar nuestras fuerzas de seguridad, en beneficio de los argentinos de bien”.

Por su parte, en 2020, Sabina Frederic, entonces ministra de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández, lo descartó por ser "lesivo de derechos y garantías individuales" y porque carece de fiabilidad científica probada. También había caído en desuso por parte de la Agencia Federal de Inteligencia.

Misiones: el Gobierno provincial advirtió que echarán a los policías sublevados

El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, aseguró que la "sublevación" de la Policía provincial es "inadmisible" y lanzó una dura advertencia para los efectivos que se plieguen a la medida al sostener que serán echados de la fuerza.

Según especificó Pérez en declaraciones radiales y consultado por el posible despido de los agentes, resaltó la existencia de una “denuncia penal y esa denuncia determinará las responsabilidades”.

En esa línea, sumó: "No pueden utilizar bienes del Estado para protestar. Está fuera de la ley". Además, afirmó que los policías cometieran un cúmulo de acciones como los “28 móviles policiales que fueron robados” y están “siendo utilizados para cualquier cosa”.

"No toda la policía, no toda la educación y no toda la salud está plegada al paro”, añadió. Por la tarde, un grupo de policías tenían planificado reunirse con autoridades gubernamentales para encauzar el conflicto que lleva una semana.

El grupo es encabezado por el vocero de la Policía misionera, Ramón Amarilla, que ayer aseveró que “no son delincuentes”, al enterarse de que la Justicia local libró oficios para recuperar los móviles que están en la protesta hace varios días, e instó a que “si los quieren, que los vayan a buscar”.

Según Amarilla, uno de los comisarios del Comando Radioeléctrico les informó la medida luego de que el pedido se efectuara, durante la mañana de ayer, por el titular de la Fiscalía de Instrucción N°6, René Casals.

“Nosotros solo queremos solucionar nuestra cuestión salarial. Ellos dicen que los móviles no están operativos, pero hoy mismo trasladamos a un señor al hospital con uno de esos vehículos. Vengan, les daremos las llaves”, afirmó Amarilla.