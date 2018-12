Con dolor, familiares y amigos despidieron a Héctor Timerman

Javier Timerman, hermano del ex canciller, publicó a primera hora en Twitter el mensaje: "Hermano del alma. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Te admiro muchísimo. Te voy a extrañar más de lo que te imaginas".

Embed Hermano del alma. Gracias por todo lo que hiciste por mi. Te admiro muchísimo. Te voy a extrañar más de lo que te imaginas. — javier timerman (@JavierTimerman) 30 de diciembre de 2018

Entre sus ex compañeros de gabinete, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández se sumaron a las condolencias por su deceso a los 65 años. "Adiós querido amigo. Dios no quiere cosas puercas por lo cual, los hijos de puta que te lastimaron sin razón pagarán por ello. No lo dudes. Que Dios te bendiga", escribió Fernández.

Embed ADIÓS QUERIDO AMIGO

Dios no quiere cosas puercas por lo cual, los hijos de puta que te lastimaron sin razón, pagarán por ello. No lo dudes.

Que Dios te bendiga. https://t.co/ifU3zgSRCT — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 30 de diciembre de 2018

Por su parte, el intendente de Resistencia envió sus condolencias a la familia de Timerman y aseguró que fue "un gran canciller, excelente persona y patriota comprometido con la defensa de los intereses de la República Argentina en el mundo".

Embed Quiero expresar mis condolencias a la familia de Hector Timerman, un gran Canciller, excelente persona y patriota comprometido con la defensa de los intereses de la República Argentina en el mundo! Te recordaremos siempre con mucho afecto! — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) 30 de diciembre de 2018

ADEMÁS:

Murió el ex canciller Héctor Timerman

El jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, describió al ex Canciller como un "compañero y amigo (...) y un gran patriota" que, aseguró, "fue canallescamente acusado de traición a la patria y en sus últimos días estuvo mortificado por dicha acusación".

Embed Falleció Héctor Timerman, compañero y amigo. Ex Canciller del Gobierno de @CFKArgentina y un gran patriota. Fue canallescamente acusado de traición a la patria y en sus últimos días estuvo mortificado por dicha acusación.



No te olvidaremos compañero y amigo. pic.twitter.com/4JJUGDUTMV — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) 30 de diciembre de 2018

Su abogada, Graciana Peñafort, fue una de las primeras en expresar su condolencia a través de Twitter con un escueto mensaje en el que escribió: "Dolor". En el mismo sentido se manifestaron otras figuras del kirchnerismo como el ex candidato presidencial Daniel Scioli, y el ex ministro de Economía Axel Kicillof.

"Murió Héctor Timerman. Gran militante, gran embajador, gran canciller. Preso político del gobierno de Mauricio Macri. Un abrazo gigante a su familia, sus amigos y sus compañeros", aseguró Kicillof. Mientras que Scioli escribió: "Lamento el fallecimiento de Héctor Timerman. Que descanse en paz. Mis condolencias a su familia y allegados".

Embed Lamento el fallecimiento de Héctor Timerman.

Que descanse en paz.

Mis condolencias a su familia y allegados. pic.twitter.com/i9dXZFRIoQ — Daniel Scioli (@danielscioli) 30 de diciembre de 2018

Embed Murió Héctor Timmerman. Gran militante, gran embajador, gran canciller. Preso político del gobierno de Mauricio Macri. Un abrazo gigante a su familia, sus amigos y sus compañeros. pic.twitter.com/Y8T7HsNeS4 — Axel Kicillof (@Kicillofok) 30 de diciembre de 2018

Así mismo, la Cancillería expresó sus condolencias a través de la cuenta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores: "Nuestras condolencias a la familia de Héctor Marcos Timerman, canciller de la República Argentina entre junio de 2010 y diciembre de 2015, en este momento de dolor”.

Embed Nuestras condolencias a la familia de Héctor Marcos Timerman, canciller de la República Argentina entre junio de 2010 y diciembre de 2015, en este momento de dolor. — Cancillería Argentina (@CancilleriaARG) 30 de diciembre de 2018

Incluso, Evo Morales, presidente de Bolivia, y Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, enviaron un sentido mensaje por el deceso del ex funcionario argentino.

Embed Nuestro pesar y condolencias por el fallecimiento del hermano excanciller de #Argentina, Héctor Timerman, aquejado por la enfermedad y atacado por una persecución judicial y política. Nuestra solidaridad a su familia y la hermana expresidenta @CFKArgentina. pic.twitter.com/FfQP9FVAhf — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 30 de diciembre de 2018