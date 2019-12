De esta manera, a través de la resolución 1/2019 firmada por González García se publicó este viernes el nuevo protocolo para el aborto, que según este es una "guía de procedimiento" que cumple con todas las leyes vigentes y que responde a "cánones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)". Asimismo, el ministro aclaró que "es parecido", pero no exactamente el mismo protocolo que impulsó Rubinstein -sin éxito- semanas atrás.

"Es una evolución (respecto al de su antecesor). Tiene alguna introducción de algún elemento técnico no demasiado importante y sí es un poquito más flexible en cómo se aplica la objeción de conciencia, permitiendo que ella exista pero sí garantizando que se cumpla con la ley", comentó el funcionario al hacer el anuncio en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Y, sobre la objeción de conciencia agregó: "Somos respetuosos pero no puede ser una coartada para que no se cumpla la ley. La ley respeta la objeción pero no puede quedarse sin respuesta institucional. Sabemos que hay instituciones que colectivamente han intentado hacer esto y obviamente lo que plantea es lo que se dice la ley".

En los considerando del decreto publicado hoy se establece: "La política sanitaria debe garantizar el acceso de la población a las mejores prácticas clínicas y de salud pública para promover, prevenir, atender y rehabilitar la salud, así como para velar por la garantía de derechos consagrados en el marco normativo. También debe guiar, acompañar y proteger el trabajo de las instituciones y los equipos de salud con lineamientos claros y actualizados que ayuden a atender a la población con compromiso y responsabilidad".

"Que, en razón de ello, este protocolo tiene como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino. Se basa en la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales".

Y aclara que "el acceso a la interrupción legal del embarazo en las causales previstas en el Código Penal de la Nación de 1921 queda comprendido/garantizado en el marco jurídico argentino por la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos que se incorporaron en su reforma de 1994".

"Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, máximo organismo rector de política sanitaria a nivel global, actualiza periódicamente la guía de atención del aborto, estableciendo los mejores estándares clínicos y recomendaciones para su atención, por lo que también deben ser consideradas sus pautas a los fines previamente enunciados", se apunta en el texto oficial.

Por lo antes expuesto, entre otras cosas, el Ministro de Salud resuelve: "Apruébase el 'protocolo para la atención integral de la personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo', 2da Edición 2019".

Rubinstein lo definió como "una gran medida"

El exsecretario de Salud Adolfo Rubinstein destacó hoy la oficialización del protocolo para el acceso al aborto no punible y la definió como "una gran medida" que le da "entidad jurídica" a un documento sanitario que va a evitar el "caos" en el cumplimiento de le establecido por el Código Penal desde 1921.

"Es una decisión muy buena. Celebro y estoy muy contento de que su vuelva a restablecer el protocolo. Se trata del cumplimiento de la ley", sostuvo el exfuncionario nacional.

En diálogo con Radio La Red, el dirigente de origen radical, que presentó la renuncia en el final de la gestión de Mauricio Macri luego de que el mandatario derogara la publicación de este protocolo, subrayó que con la medida de González García "es la primera vez que tiene norma este documento".

"Hasta ahora estaba en la página web del Ministerio de Salud, pero no tenía entidad jurídica suficiente para evitar muchas veces ese caos que existía en las provincias, porque algunas adherían y otras no, tenían su propio protocolo, algunas apoyaban a los médicos, otras los escrachaban", remarcó.

Y añadió: "Es una resolución ministerial que le da certidumbre a los médicos y a los equipos de salud de cómo tienen que realizar los procedimientos cuando existen las causales de interrupción legal del embarazo".

El exsecretario de Salud celebró que el protocolo de acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) apunta a "defender y garantizar el derecho a interrumpir el embarazo cuando existan causales previstas en la ley".