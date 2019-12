Ponen en marcha nuevo protocolo para abortar

El mandatario recibió a Ginés González García (Salud) y a Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidad) con quienes dialogó sobre el nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.

Mas tarde, el ministro González García declaró en conferencia de prensa que "damos un instrumento sanitario para que se cumpla con la ley y proteger a las personas que lamentablemente están en una situación de interrupción legal de embarazo".

Además , el funcionario admitió que "somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla la ley".

La norma busca garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas y los derechos de los pacientes. También acompañar a los equipos de salud como responsables de atender a la población y llevar las mejores prácticas basándose en legislación vigente y de la OMS.

Por su parte, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad celebró la actualización del protocolo y remarcó que "no hay margen para incumplir la ley en los casos de interrupción legal de embarazo".

ADEMÁS:

Guzmán apura proyectos para enviar las extraordinarias del Congreso

El FMI asegura que mantiene "un diálogo constructivo" con Argentina

La funcionaria nacional estuvo presente en la sala de Conferencias de Casa Rosada, acompañada por referentes de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito.

Es que el proyecto para legalizar el aborto fue declamado por Alberto Fernández, e incluso un referente del espacio como el flamante diputado nacional Eduardo Valdés despertando el malestar de la Iglesia argentina y también del máximo líder desde Roma, el Papa Francisco, con un inusual comunicado del Episcopado de hace 15 días.

No hubo referencia al proyecto por parte del presidente durante el discurso de asunción del último martes. Con todo, parecería un foco de conflicto abierto.

Ayer viajó al Vaticano la primera dama, Fabiola Yáñez, para participar de un evento con Francisco. Un viejo conocedor de Jorge Bergoglio expuso que para evitar una escalada en el conflicto en caso que el Ejecutivo decidiera girar el IVE al Congreso, debería haber un gesto de Presidencia por encima de dicha visita.

"El proyecto para legalizar el aborto no es el ILE,y aunque no habría acuerdo, no es lo mismo que el Papa se entere por los diarios que vaya un dirigente previamente a explicarle la causa de esta decisión", indicó.

Se trataría, en última instancia, de un gesto político en un aparente vínculo afable entre las partes.