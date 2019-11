La medida la tomó el Tribunal Oral Federal N 4, en un juicio por una supuesta "falsa denuncia" que había iniciado el ex ministro de Hacienda

El Tribunal Oral Federal N 4 confirmó la absolución de Ricardo Echegaray en un juicio por una supuesta “falsa denuncia” que había iniciado el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, en una causa en la que se investigaba al funcionario macrista -junto a otros 4.040 contribuyentes- por no declarar cuentas en Suiza.