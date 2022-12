Coparticipación: el Gobierno le pidió a Corte que suspenda el fallo

A través de los escritos presentados por el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el presidente Alberto Fernández recusó a los ministros de la Corte Suprema y pidió la revocatoria del fallo.

“A través del fallo aquí cuestionado la Corte Suprema ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales”, afirmó la presentación del Estado Nacional.

En el escrito se agrega: “Al adoptar la medida cautelar que nos ocupa, V.E. adelantó su criterio con relación a varios aspectos de la controversia, que son cruciales para la definición del fondo de la cuestión debatida en autos. Tal circunstancia justifica que los señores magistrados de este Excmo. Tribunal que suscriben la sentencia del 21 de diciembre del año en curso se aparten de la causa”.

https://twitter.com/alferdez/status/1607842046697508864 Destinamos semejante cantidad de dinero a una ciudad que debate si tiene más subtes y en el norte debaten si tienen más agua.



¿Cómo podemos vivir en paz con nuestra conciencia? Este mensaje compartimos hoy en la reunión de los Bajos Submeridionales en Santiago del Estero pic.twitter.com/PGSC24v9sT — Alberto Fernández (@alferdez) December 27, 2022

Por su parte, el presidente Alberto Fernández encabezó la reunión de los Bajos Submeridionales junto a gobernadores en la que defendió la federalización del país y reiteró sus cuestionamientos al fallo de la Corte Suprema en materia de coparticipación.

"Mientras sea presidente voy a hacer todo lo que sea necesario para que la Argentina sea un país federal, y si me tengo que pelear con todos los jueces, lo voy a hacer, con los que no me voy a pelear es con ustedes", aseguró Fernández frente a Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco) y Omar Perotti (Santa Fe).

En compañía de los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y del Interior, Eduardo de Pedro, el Presidente cuestionó la decisión del Máximo Tribunal que obliga a la Nación a reintegrarle el 2.95% de los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.