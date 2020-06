“Salvar vidas tiene que ser una política de Estado”, repitió varias veces estos días Cristian Ritondo, luego de aceptar acompañar con su firma una iniciativa del hijo de la vicepresidenta de la Nación para estimular la donación de plasma a través de una campaña nacional. Antes de apoyar la propuesta lo consultó con la diputada Carmen Polledo, también del interbloque de Juntos por el Cambio y vicepresidenta primera de la Comisión de Salud, y además habló con algunos médicos de la Ciudad de Buenos Aires que le dijeron que la idea era buena. El impacto a favor de la donación está garantizado, sin contar con el político.

En los últimos días, la recuperación del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, fue una muestra significativa del beneficio del plasma sanguíneo en pacientes afectados y comprometidos por coronavirus.

“Hay que dar a conocer esto a la sociedad”, dijeron varios legisladores, entre ellos Kirchner. La vacuna contra el COVID-19 aún no existe. La única prevención es evitar el contacto y la cercanía con una persona contagiada con el virus.

Para que tenga mayor impacto también firmará Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y también firmaron Cecilia Moreau y el presidente de la comisión de Salud el médico tucumano Pablo Yedlin y la diputada Cristina Alvarez Rodríguez.

En su artículo primero el proyecto de ley dispone la creación de una campaña nacional para la promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo, proveniente de pacientes recuperados de COVID-19, en todo el territorio nacional, en el marco del “Plan Estratégico para regular el uso del plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos”.

Sin saber cuándo terminará la cadena de contagios, la campaña propuesta tendrá una duración de dos años que podrá ser prorrogable por el Poder Ejecutivo Nacional si lo considera necesario.

El objetivo principal es la promoción de la donación de plasma sanguíneo proveniente de pacientes recuperados de COVID-19. También la concientización sobre la importancia y la contribución de esta donación para el tratamiento de aquellas personas que se encuentran cursando la enfermedad y además el fomento de la capacitación a los equipos de salud sobre el procedimiento para la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19.

Para estimular la donación, se ofrecerá una licencia de dos días a los pacientes recuperados de COVID-19 que sean trabajadoras/es que se desempeñen bajo relación de dependencia, en el ámbito público o privado, por cada donación de plasma. Se aclara en el texto que eso no implicará ninguna afectación salarial, descuentos, ni la pérdida del presentismo, ni cualquier otro beneficio laboral o adicional salarial que perciba el/la trabajador/a.

A modo de reconocimiento, se nombrará a los donantes de plasma como “CIUDADANOS/AS SOLIDARIOS/AS DESTACADOS/AS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”

Entre los fundamentos, Kirchner cita el caso del Hospital de Trauma Federico Abete de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, que ha avanzado con esta técnica. Según datos del Ministerio de Salud Provincial el 90% de los enfermos de Covid-19 tratados con plasma en centros de salud de ese distrito se han recuperado.

El proyecto procura garantizar el traslado de aquellos pacientes recuperados de covid-19, aptos para ser donantes de plasma y que no tengan los medios para realizarlo en las condiciones de seguridad e higiene. “Desde el Estado Nacional hay que fomentar y acompañar los actos solidarios, no pudiendo la falta de recursos constituir un impedimento para hacerlo y que esta acción solidaria no llegue a los pacientes que están cursando la enfermedad y lo necesitan”, se indica.

“Estamos convencidos que el camino que emprendimos los argentinos y las argentinas en el combate contra este virus priorizando la vida, es compartido por la inmensa mayoría de la sociedad”, escribió Kirchner. Y también remarcó que “la salud es una prioridad, y no debemos ahorrar en esfuerzos para conseguir que los argentinos y las argentinas tengan una mejor calidad de vida”.