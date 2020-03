El ministro de Salud explicó que las clases continuarán porque suspenderlas no solo tiene un impacto social sino que "no tiene ninguna potencialidad desde el pinto de vista de cuidad la salud"

Durante la reunión interministerial que encabezó el presidente Alberto Fernández en la Casa de Gobierno para abordar un seguimiento al Coronavirus, el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que la medida que más consenso tuvo fue no cerrar los establecimientos educativos. "No sólo tiene un impacto social considerable sino que no tiene ninguna potencialidad desde el punto de vista de cuidar la salud", explicó.