Cortes de luz: exigen que le quiten la concesión a Edesur

En declaraciones radiales, el funcionario aseguró que volverán a insistir ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para exigir la rescisión de los contratos de concesión a la empresa Edesur, otorgados en 1994 por un siglo.

Al respecto, señaló: “Nosotros entendimos con los intendentes que Edesur no había hecho las inversiones para evitar los cortes y por eso, en su momento, solicitamos la recisión del contrato. No hicieron inversiones cuando tuvieron plata y ahora se apañan en el congelamiento de tarifas”.

En esta misma línea, el Defensor del Pueblo bonaerense continuó: “El ENRE trabajó el tema. Logró que las multas vayan a inversiones, pero no es suficiente. No alcanza con multas de 100 o 200 millones. Requiere de una decisión política que no es fácil, pero hay que tomarla”.

ADEMÁS:

Chile: Alberto Fernández se reúne con el expresidente Lagos

Horacio Pietragalla Corti viaja a Formosa como veedor