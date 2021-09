Cristina criticó a la oposición en el cierre de campaña

En un acto llevado a cabo en Tecnópolis, en la localidad de Villa Martelli, Cristina Fernández fue la primera oradora y precedió en el uso de la palabra al presidente Alberto Fernández, quien en el mismo tono crítico al macrismo, puntualizó que para el peronismo "el trabajo no es un costo", en referencia al proyecto de Juntos por el Cambio de eliminar las indemnizaciones por despido.

La vicepresidenta cuestionó en duros términos a los dirigentes y candidatos de la oposición, a quienes acusó de "mentir", al tiempo que insistió en que se discuten "dos modelos de país" y reclamó que el lunes después de las PASO se pueda "debatir un país sin agravios".

Criticó los dichos del ex presidente Mauricio Macri sobre el peronismo y afirmó: "En el Senado mi partido votó los allanamientos de mis tres casas y yo había sido la presidenta del peronismo. Entonces, ¿por qué dicen que no tenían mayoría?".

"Rompieron el bloque y le votaron todo. Y no critico a nadie. Son razones de política. Pero que no nos mientan, que se hagan cargo de que tuvieron mayoría para gobernar porque le votaron todos los proyectos. Me subleva la mentira, no podemos dejar que sigan mintiendo", disparó.

Además, criticó a los precandidatos de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal y Diego Santilli, al poner un manto de dudas sobre sus situaciones patrimoniales y revelar transacciones inmobiliarias, tras lo cual sostuvo que en los medios de comunicación que visitan "nadie les pregunta nada".

"Espero que el lunes podamos debatir un país sin agravios, sin insultos, que cuando vayamos a discutir a un medio no maltraten a un candidato", sostuvo Cristina Kirchner y afirmó: "Esto no tiene que ser un cierre de campaña, tiene que ser una apertura de debate en el país".

Luego fue el turno del presidente, quien pidió a los jóvenes que "no se dejen manipular por los que gritan" y que no dejen "su vocación de transformación" para resolver los problemas de "educación, trabajo, alimento", con los cuales ratificó su compromiso.

Alberto Fernández aseguró que "no es lo mismo un gobierno que cree en la salud pública que uno que considera que la salud la resuelve el mercado", ni tampoco "los que creen que la educación pública es un derecho de los ciudadanos, que los que creen que es una desgracia en la que se cae, o los que piensan que las universidades no están hechas para hijos de trabajadores".

El mandatario sostuvo que espera que "tanto sufrimiento nos sirva para hacer una Argentina más solidaria", renovó la decisión del gobierno nacional de "convertir los panes sociales en trabajo" y ubicó a la generación del empleo joven como una de las prioridades de su administración.

Dijo además que "la Argentina tiene un presente y debemos cambiar este presente rápidamente" y planteó, en ese sentido, la necesidad de "generar trabajo para que nuestros jóvenes puedan empezar a trabajar".

Por su parte, Cristina Fernández aseguró que los argentinos "necesitan mucha responsabilidad institucional y eso no solamente es de los que gobiernan, es también de la oposición, de los medios, de empresarios, de sindicatos, de todos aquellos elegidos en el lugar que entran".

Al respecto, sostuvo que todos ellos "tienen que dar cuenta de sus actos y saber que un país no se construye solo y nadie se salva solo. Esta es la discusión que estamos dispuestos a dar de cara a la gente y de nuestras ideas, de las cuales estamos muy orgullosos”, planteó.