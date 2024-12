Cristina Kirchner, contra Javier Milei, Mauricio Macri y Horacio Rosatti: "Mafia y delirio"

"Macri le exigió ayer a Milei ser transparente y cuidar la República. Milei sigue repitiendo que su gobierno es el mejor de la historia y Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación designado por Macri), amenazó anoche desde La Nación+, el canal de los Saguier, que todo termina en la Corte ", agregó la ex jefa de Estado.

En esa línea, continuó: "O sea. no importa lo que votás porque quien finalmente decide no fue votado por nadie y además es vitalicio. Mafia y delirio, peligroso binomio para los destinos de la Patria en estas vísperas de Navidad".

Para finalizar, la ex vice de Alberto Fernández y titular del Partido Justicialista (PJ) pidió que esta noche cuando compartan "la llegada de Jesús" los "seres queridos ratifiquen" los "valores de solidaridad y amor al prójimo". "Pidamos templanza e inteligencia y reafirmemos el valor de la unidad en comunidad en momentos de tanto desamor y de sálvese quien pueda. Solidaridad y comunidad. Feliz Navidad para todas y todos", escribió Cristina Kirchner en X.

Para los que se llenan la boca hablando de República, división de poderes, transparencia, instituciones y coso.

Golpes sucios en la Argentina de la derecha farsante.

Golpes sucios en la Argentina de la derecha farsante. pic.twitter.com/Jd1jiljRnp — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 21, 2024

En este contexto, el ex presidente Mauricio Macri respondió el ultimátum del presidente Javier Milei por un eventual acuerdo electoral para las elecciones legislativas del 2025: le pidió transparencia y cuidar la república. En su descargo, Macri afirmó que coincide con Milei y le pidió poner todas las ideas sobre la mesa y "cumplir con la palabra" como lo hizo el PRO "este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República".

De esta manera, el ex jefe de Estado devolvió el dardo del mandatario que lanzó en una entrevista días atrás: "O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no"

La Cámpora organiza navidades solidarias

La Cámpora organiza una campaña con actividades solidarias en todo el país para esta Navidad y uno de esos referentes principales, Máximo Kirchner, pidió "estar cerca de los que la están pasando mal".

Asimismo, indicaron que esta iniciativa está abierta para quienes quieran colaborar y que aún se reciben donaciones de alimentos y juguetes; se entregará comida navideña los días 23 y 24, en barrios populares, "para que a ninguna familia le falte un plato para compartir la Nochebuena". "Les pido es que estas fiestas estemos lo más cerca de aquellos que la están pasando mal, de los que les cuesta llegar a fin de mes, de los que están solos y solas. Seamos solidarios en esta Navidad y demos la batalla para derrotar los conceptos de este gobierno, siendo mejores personas, sin ser crueles, siendo solidarios con el que tenemos al lado", expresó Máximo Kirchner.

En la misma línea, apuntó contra el Gobierno Nacional "que habla de Dios, Patria y familia mientras se ocupan de destruir los lazos más profundos" de los ciudadanos de este país.

Además, indicó que "este plan económico destruye a las familias" y que, por un lado, los niños y jóvenes "comen en los comedores, y que sus padres y madres lo hacen "donde pueden". Paralelamente, la secretaria general de la organización, Lucía Cámpora, aseguró que "este gobierno no solo golpea a las familias argentinas con los tarifazos, el desempleo y el recorte a los jubilados sino que reproduce un sentido de la crueldad, la violencia y el individualismo".

"Queremos que cada argentino pueda compartir una navidad en familia y nos organizamos solidariamente para que no convenzan a nadie de que no lo merece", manifestó. Durante todo el mes de diciembre, La Cámpora recibió donaciones de alimentos no perecederos en las unidades básicas, mientras que, simultáneamente, organizó una colecta de juguetes en todas las provincias.

Desde la agrupación señalaron que continuarán acercándose a las unidades básicas de la organización en todo el país "para ayudar a que sus vecinas y vecinos puedan pasar una Navidad en familia, con juguetes para las niñas y niños, y un plato de comida en la mesa".