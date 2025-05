Cristina Kirchner criticó a Milei por la crisis en el Garrahan

La exmandataria difundió un video que expone "las graves consecuencias del ajuste" en el funcionamiento del hospital, donde profesionales denuncian falta de insumos, suspensión de cirugías y dificultades para afrontar el pago de servicios básicos como la electricidad.

Embed ¡Ay Milei!… ¿con los niños enfermos también? pic.twitter.com/Iu6abrNPIm — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 30, 2025

“El Garrahan no puede pagar la luz. No hay insumos. No hay plata para pagar horas extras. Médicos y médicas trabajan al límite”, señaló Cristina Kirchner en la misma publicación, visiblemente indignada por la situación que afecta a uno de los establecimientos de salud más emblemáticos de la Argentina.

El Hospital Garrahan, referente nacional en atención pediátrica de alta complejidad, atraviesa una crisis financiera que, según los trabajadores, pone en riesgo la atención de miles de niños y niñas de todo el país. La situación se agravó tras los recortes de transferencias por parte del Gobierno nacional.

Ya en 2024, Cristina Kirchner al inaugurar obras junto a Axel Kicillof en Hospital de Niños Sor María Ludovica en La Plata había cuestionado la política de Salud de Milei: “Esto no es libertad, es crueldad”, sentenció. Y agregó: “Hablan de eficiencia, pero están desmantelando el sistema público de salud”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se pronunció sobre la crisis en el Hospital Garrahan durante una conferencia de prensa el 29 de mayo de 2025. Negó que el hospital esté desfinanciado y atribuyó los problemas a una mala administración interna. Adorni afirmó que "el Garrahan no está desfinanciado, los recursos están, pero están mal utilizados" .

Además, señaló que "no es casual que el reclamo se dé cuando se está por implementar el sistema biométrico de reconocimiento", sugiriendo que las protestas están relacionadas con la implementación de un nuevo control de presentismo.

Adorni también cuestionó la proporción de personal administrativo en el hospital, afirmando que "el Garrahan tiene 953 empleados administrativos y sólo 478 médicos de planta. Prácticamente 2 empleados administrativos por cada médico" .

Estas declaraciones generaron críticas por parte de los trabajadores del hospital, quienes desmintieron las cifras proporcionadas por el vocero y denunciaron una campaña para desprestigiar la institución.

El Gobierno ha dictado una conciliación obligatoria por 15 días para intentar resolver el conflicto, mientras los médicos residentes mantienen sus reclamos por mejoras salariales y condiciones laborales.