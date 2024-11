Cristina Kirchner denunció que los "Copitos de Comodoro Py" quieren "proscribirla"

“Mañana a las 11hs verás nuevamente en acción a 'Los Copitos de Comodoro Py' cumpliendo la orden impartida por el Grupo Clarín en la tapa publicada días después de que intentaran asesinarme en la puerta de mi casa. ¿Te acordas? 'La bala que no salió y el fallo que sí saldrá era el título de la nota del editor del diario Clarín de ese día. O sea; si no me mataron, tengo que estar presa. En esta oportunidad 'Los Copitos de Comodoro Py' son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que esta denunciado por acoso sexual y violación, y Diego Barroetaveña, dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la Magistratura y tripulado, además, por Julio César Saguier, dueño del Grupo La Nación. Todos ellos van a confirmar la condena del Tribunal Oral integrado por otros miembros de la misma banda”, lanzó Cristina.

"Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una Nación que construya Patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo", expresó la ex mandataria en una extensa carta publicada en sus redes sociales.

La carta completa

Los Copitos de Comodoro Py (1).pdf

Cristina se reunió por primera vez con los integrantes de la lista que la llevó a conducir el PJ

Cristina Kirchner se reunió hoy en la sede central del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) con los integrantes de la lista que la llevó a convertirse en titular del PJ.

La ex presidenta arribó pasado el mediodía a la sede de SMATA, en el microcentro porteño, para protagonizar el encuentro que se desarrolló a puertas cerradas.

Entre los dirigentes que participaron estuvieron los cinco vicepresidentes que acompañan a la ex mandataria en la conducción del PJ: los senadores José Mayans y Lucía Corpacci; el titular del SMATA, Ricardo Pignanelli; la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y el diputado Germán Martínez. También formaron parte del acto la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; los legisladores Eduardo "Wado" de Pedro y Juan Manzur; el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos; el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi y el secretario General de SUTERH, Víctor Santa María.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1856400119941218326&partner=&hide_thread=false Hoy en la sede de SMATA realizamos la primera reunión de trabajo con los compañeros y las compañeras de la lista Primero la Patria y la Junta Electoral del Partido Justicialista hizo entrega de los diplomas a todos los integrantes del Consejo del Partido.



Muchas gracias a todos… pic.twitter.com/S0I3TeoSof — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 12, 2024

El encuentro tuvo como eje dar los primeros lineamientos partidarios tras la proclamación de la lista Primero la Patria, el espacio que llevó a la ex jefa de Estado a la conducción del peronismo. Además, durante el encuentro comenzaron a delinearse los detalles de lo que será el acto del próximo 17 de noviembre, cuando la ex mandataria asumirá formalmente la presidencia del justicialismo.

"A pesar de todos los ataques, Cristina demostró su profundo amor y compromiso con la patria mostrando voluntad de presidir el principal y único partido opositor a (Javier) Milei y (Mauricio) Macri, lo hace para ordenar y enderezar el peronismo y para ofrecer un programa alternativo de gobierno al desastre actual", expresó Mendoza tras participar del encuentro en la sede del SMATA. Mendoza sostuvo que Fernández de Kirchner es "en sí misma" un "programa de gobierno" que funciona como "alternativa a tanto daño que se le está haciendo a las familias trabajadoras".