Cristina Kirchner felicitó a Lula por su triunfo y lo comparó con el 17 de Octubre

“Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse”, sostuvo el mandatario provincial, quien agregó que “no hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad”.

UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse. No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad.Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil.¡HAY OTRO CAMINO! — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 26, 2026

Desde el radicalismo, el diputado Martín Lousteau celebró el triunfo y destacó la importancia del proceso electoral brasileño.

Vamos @LulaOficial! Una gran noticia para Brasil y para toda la región. La democracia también se defiende ganando elecciones y demostrando que se puede crecer con más igualdad. Ojalá el futuro nos permita fortalecer el vínculo con Brasil: nuestro destino se construye juntos. — Martín Lousteau (@GugaLusto) October 26, 2026

“La democracia también se defiende ganando elecciones y demostrando que se puede crecer con más igualdad”, afirmó el legislador en sus redes sociales.

El diputado remarcó que se trata de "una gran noticia para Brasil y para toda la región" y agregó: "Ojalá el futuro nos permita fortalecer el vínculo con Brasil: nuestro destino se construye juntos".

De lado Lula de la vida

Por su parte, Sergio Massa, que había expresado su apoyo al presidente brasileño antes de los comicios, volvió a destacar su trayectoria política y su vínculo con la Argentina.

Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida.La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos.El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento.La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA. — Sergio Massa (@SergioMassa) October 26, 2026

“Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida”, escribió el excandidato presidencial, quien reivindicó la historia del dirigente sindical que llegó a la Presidencia y sus políticas de industrialización y defensa de los recursos nacionales.

“El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento. La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA”, agregó Massa.

Celebraciones de distintos sectores políticos

El expresidente Alberto Fernández también se sumó a las felicitaciones y recordó los momentos compartidos con Lula durante sus respectivas trayectorias políticas.

“Compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre. Caminamos juntos cuando volviste a gobernar. Hoy Brasil te elige por cuarta vez y la Patria Grande festeja”, expresó junto a una fotografía de ambos.

Entre los referentes del kirchnerismo, la dirigente bonaerense Mayra Mendoza vinculó la victoria brasileña con las expectativas políticas de su espacio en la Argentina y manifestó su respaldo a Cristina Kirchner.

También hubo pronunciamientos del Frente Renovador. Malena Galmarini agradeció al electorado brasileño con un breve mensaje: “Gracias, pueblo hermano de Brasil”.

En tanto, Diego Giuliano destacó la trayectoria del mandatario reelecto y sostuvo que sus políticas sociales constituyen un ejemplo para la región.

El diputado Juan Grabois también celebró el resultado con fuertes críticas a los sectores conservadores y a la influencia de Estados Unidos en América Latina.