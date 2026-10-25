Cristina Kirchner felicitó a Lula por su triunfo y lo comparó con el 17 de Octubre

La expresidenta celebró la reelección del mandatario brasileño y destacó la movilización popular que permitió revertir el resultado de la primera vuelta. Otros dirigentes del peronismo también expresaron su respaldo al líder del PT. El radical Martín Lousteau reivindicó el valor de la democracia y la igualdad.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner felicitó ayer a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en el balotaje presidencial de Brasil frente a Flávio Bolsonaro y comparó la movilización electoral que permitió su reelección con el histórico 17 de Octubre del peronismo. El triunfo del mandatario brasileño generó una ola de celebraciones entre dirigentes argentinos, principalmente del peronismo y el kirchnerismo, aunque también se sumaron referentes de otros espacios políticos.
“Felicitaciones, primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, escribió Cristina Kirchner en su cuenta de X.
La exmandataria recurrió así a una de las fechas más emblemáticas de la historia del peronismo, que recuerda la movilización obrera del 17 de octubre de 1945 en respaldo a Juan Domingo Perón.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también celebró el resultado y definió la jornada como “una noche histórica”.
“Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse”, sostuvo el mandatario provincial, quien agregó que “no hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad”.
Desde el radicalismo, el diputado Martín Lousteau celebró el triunfo y destacó la importancia del proceso electoral brasileño.
“La democracia también se defiende ganando elecciones y demostrando que se puede crecer con más igualdad”, afirmó el legislador en sus redes sociales.
El diputado remarcó que se trata de "una gran noticia para Brasil y para toda la región" y agregó: "Ojalá el futuro nos permita fortalecer el vínculo con Brasil: nuestro destino se construye juntos".
Por su parte, Sergio Massa, que había expresado su apoyo al presidente brasileño antes de los comicios, volvió a destacar su trayectoria política y su vínculo con la Argentina.
“Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida”, escribió el excandidato presidencial, quien reivindicó la historia del dirigente sindical que llegó a la Presidencia y sus políticas de industrialización y defensa de los recursos nacionales.
“El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento. La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA”, agregó Massa.
El expresidente Alberto Fernández también se sumó a las felicitaciones y recordó los momentos compartidos con Lula durante sus respectivas trayectorias políticas.
“Compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre. Caminamos juntos cuando volviste a gobernar. Hoy Brasil te elige por cuarta vez y la Patria Grande festeja”, expresó junto a una fotografía de ambos.
Entre los referentes del kirchnerismo, la dirigente bonaerense Mayra Mendoza vinculó la victoria brasileña con las expectativas políticas de su espacio en la Argentina y manifestó su respaldo a Cristina Kirchner.
También hubo pronunciamientos del Frente Renovador. Malena Galmarini agradeció al electorado brasileño con un breve mensaje: “Gracias, pueblo hermano de Brasil”.
En tanto, Diego Giuliano destacó la trayectoria del mandatario reelecto y sostuvo que sus políticas sociales constituyen un ejemplo para la región.
El diputado Juan Grabois también celebró el resultado con fuertes críticas a los sectores conservadores y a la influencia de Estados Unidos en América Latina.
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