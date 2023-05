Cristina Kirchner hablará el 25 de mayo en Plaza de Mayo

Así lo confirmó este miércoles, en conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, tras la reunión que el FdT realizaba en la sede porteña de Smata.

El 25 de mayo, que será feriado por la fecha patria, también tiene un simbolismo para el Frente de Todos, ya que se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente.

Ahora que se confirmó que Cristina Kirchner no será candidata, sus dirigentes aguardan una definición de su parte sobre si quiere internas, un candidato único o si habrá un postulante que cuente abiertamente con su apoyo.

Por otro lado, el acto del 25 de Mayo, que iba a realizarse sobre la Avenida 9 de Julio cambiará de lugar y pasará a la Plaza de Mayo. Además, se modificó el objetivo, ya que quedó desarticulado el denominado "Operativo clamor" para que Cristina se postule por un tercer mandato presidencial.

"Larroque": Si ayer había razones para una movilización el 25 de mayo, hoy resulta imprescindible"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, consideró que, si hasta el martes "había necesidad de hacer una gran movilización el próximo 25 de mayo, cuando se cumplan 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, "resulta imprescindible" luego de que Cristina Fernández de Kirchner ratificara que no será candidata en las elecciones de este año.

"La carta de ayer modifica el escenario. Pero lo que yo recibo de los compañeros es que hay el doble de necesidad de movilizarse porque es un ataque al peronismo y a la democracia", dijo Larroque en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM750, en las que destacó la necesidad de que amplios sectores de la sociedad participen del acto que el próximo jueves 25 de mayo se realizará en el centro porteño.

Cristina-2023-01.jpg La vicepresidenta Cristina Kirchner será la principal oradora.

Ayer, en un comunicado que difundió en sus redes sociales, la expresidenta ratificó su decisión de que no será postulante en los comicios de este año, al afirmar "no voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura", confirmando su decisión anunciada el año pasado, y reiteró que lo que considera una proscripción en su contra no es hacia una persona sino al peronismo.

Para Larroque, esta decisión de la vicepresidenta no es un hecho adoptado porque sí, sino que se enmarca en el hecho de que "hay una guerra de la oligarquía, del imperio, del poder fáctico contra el peronismo".

"Hasta diciembre podíamos hablar de la proscripción y persecución, hubo también un intento de asesinato. A partir de lo que hizo la Corte la semana pasada, no permitiendo que se vote en dos provincias, estamos en una situación mucho más profunda que no atañe a la máxima referente (del espacio) sino al peronismo en su conjunto", analizó "Cuervo" Larroque.

En ese marco, resaltó que "el mercado está en guerra con la humanidad y, en la Argentina, el rostro humano en términos políticos de aquellos sectores que defienden la presencia del Estado para regular, atenuar o conducir al capitalismo es el peronismo". Además, apuntó que, "a esa guerra, tenemos una sola forma de responder, que es en la calle".