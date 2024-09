Cristina Kirchner, a Javier Milei: "Largue a Milton Friedman, largue la escuela austríaca, cace el manual argentino y siéntese a administrar"

La ex mandataria advirtió de todos modos que con Milei es "una de cal y una de arena" porque le reconoció que consiguiera que "saquen" a Rodrigo Valdés del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, que según dijo "parece que no era muy amigo de la Argentina" y que, añadió, le hubiera "gustado" que en ese aspecto "ese empeño lo hubieran tenido otros".

Después criticó el plan económico de Milei al advertir que "la gracia está en que la gente coma y que puedas administrar el Estado también" porque, dijo, el hecho de que "se mueran todos de hambre y a vos te sobre la plata es fantástico".

"No pagando deudas, ahogando a provincias, no haciendo obras públicas ni hospitales... así cualquiera", planteó Fernández de Kirchner, que señaló que su gobierno "completó un ciclo del 2003 al 2008 de superávit fiscal con crecimiento e inclusión social".

Sostuvo que hay "dos versiones" del ministro de Economía, Luis Caputo, al recordar el paso del funcionario por el gobierno de Mauricio Macri.

"Vienen dos versiones", dijo la ex vicepresidenta sobre el ministro, al señalar que "´Toto Caputo 1" fue el que durante la administración de Cambiemos tomó deuda por "100 mil millones de dólares" con un bono a "100 años" y luego promovió el acuerdo con el FMI para “poder financiar la fuga de capitales”.

Posteriormente criticó al Presidente porque "como no consiguió los dólares para la dolarización que había prometido, sueña con la competencia de monedas".

Esto es, explicó, que la clase media "saque los dólares que tiene encanutados" para pagar sus gastos corrientes y deudas y "remonetizar" Argentina.

"Basta de engañar" a los "pibes" con el discurso de que Argentina hace 100 años era una potencia, y afirmó que el país en ese entonces era un "desastre".

"Éramos un desastre hace 100 años. Si estábamos tan bien por qué te creés que vino el peronismo", insistió la ex mandataria, que antes había expuesto que "todos los países de la región están creciendo y nosotros vamos para atrás".

En tanto, atribuyó el triunfo electoral de Milei a un "fracaso de la educación argentina". "Si la educación argentina hubiera podido llegar a todos los rincones, en historia y formación, estas cosas no podrían estar pasando, no podría venir un lunático a decirnos cosas que no sucedieron, que son mentira y que no existen", planteó.

Después consideró que la "tarea" que tiene por delante la CGT es "pedir y exigir que los trabajadores en relación de dependencia del primer tramo cobren igualmente que los trabajadores informales de la Asignación Universal por Hijo (AUH)".

Por otra parte, reconoció a los senadores que en las últimas horas sancionaron la ley de actualización del presupuesto universitario, una medida sobre la que Milei ya anunció que aplicará un "veto total".

Tras mandarle un "saludo" a esos legisladores, la ex presidenta sostuvo desde Merlo, donde brindaba una clase sobre economía, que "los que critican a las universidades del conurbano siempre han visto al país desde el helicóptero o por el espejo retrovisor y no han comprendido las realidades diversas y profundas que tiene el país".

Luego recordó el voto adverso de su entonces vicepresidente Julio Cobos durante la sesión por la resolución 125 y se diferenció de la actual titular del Senado, Victoria Villarruel, al definirse como "una pinturita".

"Después hablan de algunas vicepresidentas... yo, una pinturita", ironizó Fernández de Kirchner al recordar el voto de Cobos en contra del Gobierno que integraba.