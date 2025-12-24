Cristina Kirchner pasaría la Navidad internada en el Otamendi

La expresidenta fue operada de urgencia el último sábado por un cuadro de peritonitis y los profesionales evalúan día a día su evolución, que por ahora se mantiene estable y sin complicaciones.
La ex presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, continúa internada en el sanatorio Otamendi luego de haber sido intervenida quirúrgicamente de urgencia el pasado sábado por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Según los médicos, avanza de manera favorable y dentro de lo esperado para este tipo de casos, aunque pasaría la Nochebuena bajo control médico, una medida preventiva destinada a minimizar riesgos y consolidar la estabilidad lograda tras la operación.
El último parte difundido desde el centro de salud indicó que la evolución es positiva, motivo por el cual se decidió sostener el tratamiento con antibióticos y el drenaje peritoneal, sin registros de fiebre ni complicaciones adicionales. De acuerdo a lo informado, los parámetros clínicos se mantienen estables, un dato considerado alentador por el equipo médico que monitorea su estado de forma permanente desde la intervención.
Por el momento, no hay una fecha definida de alta, ya que los profesionales optaron por completar todo el esquema terapéutico en internación para garantizar una recuperación adecuada. El proceso podría extenderse entre cinco y siete días.
