Cristina Kirchner pasaría la Navidad internada en el Otamendi

El último parte difundido desde el centro de salud indicó que la evolución es positiva, motivo por el cual se decidió sostener el tratamiento con antibióticos y el drenaje peritoneal, sin registros de fiebre ni complicaciones adicionales. De acuerdo a lo informado, los parámetros clínicos se mantienen estables, un dato considerado alentador por el equipo médico que monitorea su estado de forma permanente desde la intervención.

Por el momento, no hay una fecha definida de alta, ya que los profesionales optaron por completar todo el esquema terapéutico en internación para garantizar una recuperación adecuada. El proceso podría extenderse entre cinco y siete días.