El Gobierno celebró la media sanción de la reforma laboral: "Es un punto de inflexión"

Tras la media sanción de la Ley de Reforma Laboral otorgada por el Senado, el Gobierno publicó un comunicado en el que destacó la necesidad de adaptar las leyes a los cambios tecnológicos y económicos actuales.
El Gobierno celebró este jueves la media sanción del proyecto de Ley de Modernización Laboral en el Senado, calificando el hecho como un "punto de inflexión en la historia" del país. A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo destacó que esta reforma estructural busca transformar un mercado de trabajo que, según su punto de vista, "se encontraba estancado y desactualizado frente a los cambios tecnológicos y económicos de las últimas décadas".
Desde la Oficina del Presidente señalaron: "Esta ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina. Tras años de litigiosidad laboral que beneficiaron a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos, estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo. La Argentina de la industria del juicio, está por llegar a su fin".
El presidente Javier Milei, agradeció mediante el comunicado: "El Presidente Javier G. Milei agradece a los senadores que acompañaron esta media sanción, quienes comprendieron el mandato expresado en las urnas y enviaron un mensaje claro de responsabilidad institucional: sólo modernizando nuestras leyes laborales vamos a generar empleo genuino, previsibilidad y mayor libertad económica en nuestro país”
Hacia el final del escrito, el Gobierno se mostró optimista sobre el futuro del país de cara a la sanción definitiva de la ley. “Estamos ante un momento en que la historia cambia: con reglas claras, con el esfuerzo y el talento de los argentinos demostraremos la verdadera grandeza de nuestra Patria”.
