El Gobierno celebró la media sanción de la reforma laboral: "Es un punto de inflexión"

uno-por-uno-como-voto-cada-senador-en-la-reforma-laboral-fotos-charly-diaz-azcue-comunicacion-senado-LT4BIVZQAJCLVGYBHNTKK5UDCY El Gobierno publicó un comunicado tras la media sanción del proyecto de la Ley de Reforma Laboral.

Desde la Oficina del Presidente señalaron: "Esta ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina. Tras años de litigiosidad laboral que beneficiaron a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos, estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo. La Argentina de la industria del juicio, está por llegar a su fin".

El presidente Javier Milei, agradeció mediante el comunicado: "El Presidente Javier G. Milei agradece a los senadores que acompañaron esta media sanción, quienes comprendieron el mandato expresado en las urnas y enviaron un mensaje claro de responsabilidad institucional: sólo modernizando nuestras leyes laborales vamos a generar empleo genuino, previsibilidad y mayor libertad económica en nuestro país”

Hacia el final del escrito, el Gobierno se mostró optimista sobre el futuro del país de cara a la sanción definitiva de la ley. “Estamos ante un momento en que la historia cambia: con reglas claras, con el esfuerzo y el talento de los argentinos demostraremos la verdadera grandeza de nuestra Patria”.