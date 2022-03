En un diálogo que mantuvo con el programa "Caballero de día" de radio El destape, el santafesino reflexionó: "Tengo una persona que amo y hace 30 años llega tarde, pierde aviones, y siempre le digo 'estuviste 30 años con esta estética y esta forma de vida, ¿por qué no probás una vez con la otra? ¡Para ver cómo es!' Estuvimos tratando de Vicentín, Cablevisión y te dicen 'uh el campo', 'uh el Enacom'. Y digo 'La puta que lo parió, para vivir como vivo mejor no morir de viejo'. Si gobernar es ejercer el poder o morir en el intento no estamos haciendo ninguna de las dos cosas".

"Yo no soy analista, yo soy peronista. Tengo una estética y una forma de vida por la cual me he manejado toda mi vida en todo sentido. Y uno como caga, come, coge y juega al fútbol", añadió Brieva.

"Yo no necesito analizar mucho más y saber mucho más para saber cómo deberían ser las cosas. Nosotros prometimos que íbamos a ser volver mejores y volvimos al pedo. Hasta ahora no cumplimos las cosas. Y ya sé que hubo pandemia.... ", agregó el actor, en una suerte de catarsis al aire.

Sobre el anuncio del presidente Fernández sobre el comienzo este viernes de una “guerra contra la inflación”, Brieva sostuvo: "Quiero que me explique qué va a pasar mañana, cómo están las cosas".

Además, el integrante del trío Midachi analizó el comportamiento del Pro ante las causas judiciales y las medidas económica en el campo: "Ellos son corporativos, lo corporativo siempre fue del amigo, de la trinchera y siempre fue sustentado por lo ideológico y me llama la atención, porque ellos no tiene ideología, y tienen un comportamiento de estructura orgánica más fuerte que nosotros".

"Ellos defienden a los que caen en cana, nosotros no. Atacan a Alberto y se defiende Alberto, atacan a Cristina y se defiende Cristina", enfatizó.

De cara al futuro, Dady planteó y avisó que "Si Cristina no llegara a hacer nada en 2023 me entubo en una terapia intensiva y me quedo sin sentir nada y anestesiado. Yo ya se lo dije a ella. '¿Qué vas a hacer en el 2023?' Porque si no vas a hacer nada en el 2023 yo me quedo tranquilito y no jodo más. Y si ella, que es la única garante de que puede haber resultados, no va, agarro el bolsito y me pongo a hacer la morisqueta que mal no me ha ido".

Dady-Cristina.jpg Dady Brieva dijo que si Cristina no es candidata en 2023 analizará irse. Archivo.

"Hay que voltear el jenga. Nosotros nacimos así. ¿O que piensan que fue el 17 de octubre? ¿Un foro de Foster?", arengó el cómico. Al final de la entrevista Dady reivindicó la actuación histórica del peronismo, pero aprovechó para realizar una última crítica al gobierno.

"Nosotros siempre fuimos los bomberos de la historia. Nos cagábamos a tiros entre nosotros, todo lo que quieran. Pero nosotros sabíamos apagar el fuego, ¿eh? Y en los momentos de emergencia cumplimos en la historia, y salíamos y le dábamos de comer a la gente, y eso no está ocurriendo", sentenció.