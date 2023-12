De los Kelpers a Milei: "Esperamos que se comporte de manera madura"

“Como miembros de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas, elegida democráticamente, recordamos al presidente Milei y a su nuevo gobierno que los habitantes de las Islas Malvinas no tienen ningún deseo de discutir nuestra soberanía”, aseguraron.

A través de un comunicado, incitaron al nuevo gobierno “a trabajar con las Islas Malvinas en cuestiones mutuamente beneficiosas, como compartir recursos pesqueros o investigaciones científicas que sean beneficiosas para todos los países de toda la región”.

“Las Islas Malvinas seguirán comportándose de manera madura con todos nuestros vecinos. Esperamos que el Presidente Milei, en comparación con algunos de sus predecesores, se comporte de manera madura con las Islas Malvinas y los isleños, además de respetar sus claros deseos”, completaron en el escrito.

Cabe recordar que el tema Malvinas estuvo en el centro de la polémica durante la campaña presidencial, ya que el libertario declaró su admiración por la ex primer ministra, Margaret Thatcher, quien estaba a cargo del gobierno inglés durante la guerra.

“En la historia de la humanidad, hubo grandes líderes. Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del Muro de Berlín”, dijo Milei.

Milei también dijo que Argentina perdió la guerra y que debe “hacer todos los esfuerzos para recuperar las islas por la vía diplomática”.

"Para que las Islas Malvinas puedan volver a ser argentinas tiene que haber un acuerdo con Inglaterra, pero no se puede desconocer la posición de las personas que viven en las islas", sostuvo Milei, retomando la postura de la "autodeterminación", planteada por Diana Mondino -la economista que ocuparía la Cancillería -, y que va en línea con la posición británica.

Según Mondino, los habitantes de Malvinas deben poder "decidir su propio destino". "Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas. Ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar", había señalado la economista y asesora, en una entrevista con el diario inglés The Telegraph.