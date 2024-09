Demoran a un legislador libertario por una falsa "amenaza" de bomba en un avión de Aerolíneas

La conductora y el periodista estuvieron presentes en el vuelo AR 1883 que partía de Ushuaia a las 16:00 y que, luego de comprobarse la falsa alarma, llegó finalmente a Buenos Aires a las 23:10.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MarceloPolino/status/1830347074283385188?t=WE3hXbZne8c45KwiaNM2fQ&s=19&partner=&hide_thread=false Último momento: Amenaza de bomba en el vuelo de AR 1883 Ushuaia Buenos Aires Nos bajaron @Carmen_LaLeona

No dan info está la PSA y Fuerza aérea pic.twitter.com/rWsS6MAqrB — Marcelo Polino (@MarceloPolino) September 1, 2024

El calvario comenzó cuando un pasajero brasileño vio a otro que estaba mirando en su celular algo supuestamente relacionado con el armado de una bomba, se asustó y le avisó a una azafata que dio el correspondiente alerta al comandante, quien resolvió retornar a la escala.

Según el testimonio de ambos artistas, se habrían llevado a dos personas para interrogarlas por la supuesta amenaza de bomba, de acuerdo al protocolo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/agustcot/status/1830427944390361520?t=91xUtps1nR1YzKqCwQBDGw&s=19&partner=&hide_thread=false Hoy me pasó algo surrealista. Vuelo de aerolíneas Ushuaia-Buenos Aires, Asiento 24 C. Avión lleno.

Despegamos y el sujeto que estaba sentado al lado mío, en pleno despegue, se levanta y se va corriendo para atrás. Vuelve, se sienta de nuevo, vuelve a pararse y a irse al fondo del… pic.twitter.com/zu6ZdaVTkG — Agustín Coto (@agustcot) September 2, 2024

Sin embargo, todo se trataba de un malentendido y el acusado de ‘terrorista’ era nada más y nada menos que un legislador de Tierra del Fuego llamado Agustín Coto, que jugaba un juego de demoliciones en su celular.

El político utilizó sus redes sociales para esclarecer los hechos y dar su versión de lo ocurrido en el vuelo de Aerolíneas Argentinas: “Todo es correcto, incluyendo los jueguitos (y escuchaba un podcast sobre el texto masoretico). El jueguito en cuestión de llama monster demolition. Muy recomendable. Lo que no es recomendable es viajar sentado al lado de un colifa brasileño”.

Según relató, luego de que el vuelo AR 1885 realizara las tradicionales maniobras de despegue, la persona que se sentaba a su lado, un pasajero oriundo de Brasil, corrió hacia el fondo del avión matrícula LV-KEI para hablar con las azafatas y nunca regresó. Minutos más tarde, el capitán anunció que había un inconveniente y debían regresar a la ciudad más austral del país.

Nuevamente en tierra comenzó el martirio para Coto. “Nos quedamos esperando hasta que llegan la Policía, los Bomberos, la PSA y de repente sube alguien al avión y me viene a buscar a mí. Y yo no entendía qué pasaba porque la verdad es que nadie me decía lo que estaba pasando”, contó.

Lo que desconocía el legislador es que para ese momento el turista brasileño que en un principio estaba sentado a su lado le había dicho a las azafatas que su compañero de viaje pretendía estallar una bomba en pleno vuelo e incluso estaba mirando videos en su teléfono celular sobre cómo debía activar el presunto aparato explosivo.

“Finalmente, abajo del avión, los perros chequearon mi equipaje y se dieron cuenta de que esto era cualquier cosa. Luego me iban a llevar a hacer una declaración que finalmente no hice porque entiendo que este muchacho empezó a contradecirse: dijo cosas diferentes arriba y abajo del avión”, reveló Coto en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Efectivamente, en una primera versión el brasileño dijo que el diputado fueguino pretendía hacer volar el avión y estaba mirando videos en su teléfono celular para hacerlo. Luego, en una segunda instancia, dijo que en realidad el presunto atacante le había manifestado su intención de hacer volar el aparato. Y en realidad lo que estaba haciendo Coto con su móvil era jugar a un videojuego de un autito.

“Yo ahora lo que espero es que esta persona tenga algún tipo de consecuencia, no puede ser gratis lo que hizo, porque además el protocolo fue costosísimo, si no esto termina siendo un incentivo para que un aburrido lo haga cada tanto”, analizó el legislador acusado falsamente de terrorista.