Denuncian a diputada nacional por quedarse con la mitad del sueldo de sus asesores

Los pedidos de Regidor, que es representante del pueblo de Corrientes y asumió su banca en 2017, quedaron registrados en audios que fueron entregados a los medios por los presuntos damnificados.

En esas grabaciones, puede oírse a Regidor cuando establece que sus asesores solo cobrarán la mitad del salario, mientras que el resto le será entregado a ella directamente bajo amenaza de rescindir contrato a quien no esté de acuerdo. “Ahora sigamos y lo dejamos todo igual. El que no está de acuerdo me dice porque hoy es 25 y podemos rescindir perfectamente el contrato. Van a cobrar 40.000 pesos cada uno", se oye en uno de los audios.

Además, la legisladora argumentó su pedido señalando: "Yo sé vos me dirás que tu familia y demás, pero yo también tengo familia y he dejado de ganar y de ahorrar. Yo sé que otros diputados también se lo quedan, no hacen las donaciones que yo hago, ni contratan en negro como yo contrato. Tengo gente a la que le doy una ayuda económica en negro "Cada uno va a cobrar 40.000 pesos, el resto es reintegro”, explicó. "Si el recibo en mano dice 80, entonces 40 se quedan y 40 ponés en la otra”, concluyó.

De acuerdo con las grabaciones, la diputada estaría incurriendo en varios delitos, entre ellos el de malversación de fondos y evasión tributaria.

Pedido de licencia y comunicado

Frente la denuncia y su difusión pública, la diputada Estela Regidor, pidió licencia y emitió un comunicado en el que niega los hechos y que fue difundido por el Bloque UCRde la Cámara baja.

"Ante los hechos de público de conocimiento -se indica en la nota de Regidor-, basados en la difusión de audios de una conversación sucedida en el mes de enero, audios que fueron editados con manifiesta intención de perjudicarme, he decidido -en primer lugar- pedir licencia a mi banca como diputada por la provincia de Corrientes y presentarme ante la Justicia para que investigue estos hechos".

"Confío en que la Justicia podrá deslindarme de las acusaciones que por estas horas los medios de comunicación están formulando sobre mi persona. El pedido de licencia tiene como objetivo no comprometer al bloque de diputados de la UCR y a mis pares de las otras fuerzas políticas. Soy una persona honesta, que puede demostrar perfectamente su patrimonio. Esto se puede observar en mis declaraciones juradas, que dejan constancia fehaciente de que mi patrimonio no ha variado desde que ingresé a la función pública", concluyó la legisladora.