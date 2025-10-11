Karen Reichardt calificó al kirchnerismo como "una enfermedad mental"

El comentario, publicado en la red social X (antes Twitter), fue la respuesta de Reichardt a un video en el que Espinoza explicaba el funcionamiento de la Boleta Única de Papel de cara a las elecciones del 26 de octubre. Junto al video, otro usuario escribió: “Solo en Argentina. Un procesado por abuso sexual es candidato y la gente lo tiene como ídolo”. Reichardt compartió la publicación y agregó: “De locos!!! El kirchnerismo es una enfermedad mental!”, lo que encendió un intenso debate en redes y motivó críticas desde distintos espacios políticos.

Embed De locos !!! El kirchnerismo es una enfermedad mental ! — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) October 11, 2025

Si bien Espinoza no es candidato en los próximos comicios -su postulación y victoria se produjeron el 7 de septiembre, cuando Fuerza Patria obtuvo el 53,56 % de los votos en La Matanza frente al 28,62 % de LLA-, el intendente sigue siendo una figura clave del oficialismo bonaerense. El jefe comunal enfrentará un juicio por una denuncia presentada en 2021 por una exsecretaria privada, que lo acusó de haber intentado forzarla a mantener relaciones sexuales.

Karen Reichardt y un discurso agresivo

La reacción de Reichardt llega en medio de una etapa decisiva de la campaña libertaria, marcada por las tensiones internas tras la salida de José Luis Espert, quien renunció a su candidatura luego del escándalo por sus vínculos con el empresario Fred Machado, detenido en Estados Unidos por presunto narcotráfico.

Hasta este sábado, Reichardt era la primera postulante a diputada nacional por Buenos Aires, pero la Cámara Nacional Electoral revocó un fallo de primera instancia del juez Alejo Ramos Padilla y determinó que el encabezamiento de la lista corresponde a Diego Santilli.

Lejos de moderar su discurso, la candidata libertaria redobló la apuesta en redes sociales. Antes de un acto con fiscales en Monte Grande, volvió a apuntar contra referentes del kirchnerismo. Esta vez, el blanco fue Luciano “Pitu” Salvatierra, ex delegado en la Villa 15 y recientemente electo legislador porteño. Reichardt comentó un video del dirigente, en el que defendía la nacionalización de empresas y el aumento de retenciones, y escribió: “Este tipo está en el Congreso... escúchenlo (no vomiten). Esta gente por años se creyó dueña de la Argentina, así piensa la que está presa con una tobillera”, en alusión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Invitación al debate

Desde Fuerza Patria, las respuestas no tardaron en llegar. El principal candidato a diputado nacional del espacio, Jorge Taiana, replicó con dureza y desafió públicamente a Reichardt a un debate: “No sé si debo llamarte Karen o por tu verdadero nombre, Karina Celia Vázquez. Ahora que se confirmó que sos cabeza de lista, te propongo debatir una serie de núcleos temáticos antes del 26 de octubre”.