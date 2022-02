"Me siento profundamente honrado de la posibilidad de que desde el Gobierno argentino se me haya designado en este lugar tan importante para la construcción de las políticas públicas, en el proceso de construcción nacional", dijo Carlotto, durante la ceremonia de traspaso que se realizó en el espacio de Memoria y Derechos Humanos, ubicado en la ex Esma, con la presencia del presidente Alberto Fernández y del que también participó la secretaria saliente, Ariela Peralta, quien comenzó su mandato en 2020.

En su discurso, Carlotto sostuvo que "tenemos enormes desafíos en este presente tan cambiado por la pandemia donde el análisis, la observación y la perspectiva de la mirada de los derechos humanos en el bloque debe llevarnos a ver no solo las consecuencias en materia de salud sino de los nuevos paradigmas que deben ser trazados".

"Uno de los objetivos, más allá de la clara continuidad de los lineamientos ya establecidos, es poder poner esta coyuntura como parte del análisis de nuevas políticas públicas que deben desarrollarse en nuestros países", dijo, y se pronunció por hacerlo con "una mirada abarcativa de los derechos humanos". Esa mirada debe abarcar "no solo la operación Cóndor" sino "también la construcción de políticas activas en este presente", subrayó.

La palabra del Presidente

Alberto Fernández destacó la necesidad de "seguir manteniendo viva la memoria de la tragedia que los pueblos vivieron" durante la dictadura militar y reafirmó el compromiso de su gobierno de "poner en vigencia esa memoria, reconstruirla y ponerla frente a las nuevas generaciones para no repetirlas".

A su vez, el mandatario abogó también por "terminar con la desigualdad de la mujer" y remarcó la necesidad de "igualar su participación no solamente en la proporcionalidad en los cargos públicos y la función ejecutiva" sino también "fundamentalmente en lo cotidiano".

"No es posible que exista la discriminación por género. Esto es parte de las políticas públicas en nuestro país que nos gustaría compartir con todos los demás miembros del Mercosur", insistió el presidente.

En otro tramo de su discurso, el jefe de Estado se refirió a la historia de Carlotto, ex diputado nacional e hijo de Estela de Carlotto -presente en el acto-, titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, quien en la última dictadura militar sufrió la desaparición de su hija Laura Estela.