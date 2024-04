"Después de este presidente, soy la Condesa de Chikoff", dijo Cristina Krichner

Al hablar en un acto en Quilmes, Cristina Kirchner señaló: "La verdad que no eran los modales, no me jodan más con eso".

Eugenia de Chikoff, popularmente llamada la Condesa de Chikoff, fue un personaje mediático de Argentina, reconocido por su especialización en protocolo, etiqueta y buenos modales. Nació en Buenos Aires el 29 de agosto de 1919 y falleció en la misma ciudad el 5 de enero de 2014.

Hija del Conde Juan Eugenio de Chikoff, Eugenia recibió una educación refinada desde temprana edad, tanto en Argentina como en Francia. Esta formación, junto a su elegancia y don de gentes, la convirtieron en una referente indiscutida en el ámbito social y en los medios de comunicación.

Además, la condesa fue una pionera en la enseñanza del protocolo y ceremonial en Argentina, y con su trabajo contribuyó a difundir la importancia de las buenas maneras y el respeto en la sociedad.

Cristina Kirchner habló ante la militancia por primera vez desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) al frente de la Casa Rosada y lo hizo con fuertes definiciones sobre el gobierno nacional.

El acto se realizó con motivo de la inauguración del microestadio "Presidente Néstor Kirchner" en Quilmes, junto a la intendenta de ese distrito, Mayra Mendoza, una de las dirigentes más cercanas al diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.