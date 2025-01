Después de la convocatoria a sesiones extraordinarias, La Libertad Avanza apuntó contra el PRO

El temario del período que se extenderá desde el 20 de enero hasta el 21 de febrero incluirá un proyecto de Ficha Limpia diseñado por los libertarios. Esta propuesta surgió como alternativa luego de que se cayera -por falta de quórum- una iniciativa presentada por el PRO con el mismo objetivo. El debate se frustró en una sesión convocada a fines de noviembre pasado, en la que se ausentaron diez legisladores de LLA.

En las últimas horas, el oficialismo retomó el tema y publicó un mensaje. "El Presidente de la Nación acaba de firmar el decreto convocando a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar, entre otros proyectos, un proyecto de Ficha Limpia enviado por el Poder Ejecutivo cumpliendo su compromiso con la ciudadanía", señaló el posteo.

"Al igual que ocurrió durante la campaña negativa más grande la historia, en la que difamaron al Presidente durante meses, algunos sectores de la política argentina creyeron que se iban a anotar una victoria acusando a este gobierno de supuestos pactos o acuerdos inexistentes", remarcaron desde LLA.

El espacio oficialista también rechazó las insinuaciones de un acuerdo con el peronismo. "No había pacto. No había acuerdo. Lo único que queríamos era hacer las cosas bien. No vale cualquier cosa en política. Deberían pedir disculpas", consideró.

La publicación citó los cuestionamientos del PRO a LLA, a través de otro mensaje difundido el 29 de noviembre. Minutos antes, el vocero presidencial Manual Adorni afirmó en sus redes sociales: "Operaron, difamaron, desinformaron. Otros simplemente no quisieron escuchar".

El posteo de los libertarios reavivó las tensiones con el PRO, luego de que el ex presidente Mauricio Macri respondiera de manera favorable el llamado de Milei a un “acuerdo total" entre ambos partidos para ”arrasar con el kirchnerismo” en las próximas elecciones, y adelantara los nombres de los cinco representantes de su fuerza política que se abocarán a la tarea de discutir un acuerdo con LLA.

mileiymacri.jpg Javier Milei y Mauricio Macri negocian un acuerdo electoral, de cara a las legislativas de este año.

"Querido Javier. Desde el PRO siempre vamos a estar del lado de los que trabajan para terminar con el populismo, la demagogia y la falta de transparencia. En definitiva, para que el kirchnerismo nunca más vuelva a gobernar el país o alguna de las 24 provincias argentinas", contestó Macri en su cuenta de X.

"Es por eso que estamos dispuestos a conformar un equipo de trabajo conjuntamente con quien vos dispongas, para defender los logros obtenidos y también avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que la Argentina aún necesita", expresó el exjefe de Estado. Y completó: "Estoy seguro de que este año que comienza podemos representar juntos las banderas del cambio, la libertad y las instituciones".

Hasa ahora, los cinco designados por el titular del PRO para negociar un acuerdo electoral son: los diputados Cristian Ritondo, Ana Clara Romero y Silvia Lospennato, el exministro de Economía Hernán Lacunza y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.