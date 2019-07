El hecho no pasó por alto a la mirada de los medios, y por eso, por la tarde, Jonatan Viale le recalcó este hecho, en una dura entrevista en la que, incluso, le llegó a preguntar si le podía enviar un listado con las preguntas de su agrado.

En la nota, emitida por Radio La Red, el precandidato presidencial se mostró incómodo y molesto desde el inicio cuando Viale le hizo escuchar el cruce con Ninci. “En Argentina pasan un montón de cosas. Que estemos discutiendo la pelea con Mercedes Ninci es ridículo. Si querés le dedicamos un rato, si te interesa tanto…”, desafió Fernández.

“¿Tenés ganas de pelear, Alberto? ¿Vos evaluás a los periodistas según las preguntas que hacemos? No entiendo. Si no, preguntate y respondete vos mismo, Alberto, no hay problema. (…) La verdad que no me interesa a mí, me interesa que te lleves bien con el periodismo”, se defendió Viale.

“Si empezamos así no tiene sentido, vos vení también, dale… ¿qué otra definición tenés? ¿Que me llevo mal con el periodismo? No me llevé mal con Mercedes Ninci, que después le escribí y le dije que estaba diciendo algo que no era cierto. Es muy simple, yo detesto ese modo de dar conferencias de prensa, sé que es el trabajo de ustedes y ustedes tienen que llevar una declaración mía a los medios. Es imposible hablar cuando alguien te está gritando cosas al lado. Te hago una pregunta, hace muchos años hablamos, ¿yo alguna vez les dije a ustedes ‘voy a hablar pero no me pregunten de esto’?”, lanzó, ofuscado, Fernández.

“No, y espero que si sos presidente siga así, pero tu compañera de fórmula…”, le devolvió Viale, que algunos segundos más tarde elevó la apuesta al preguntarle si el que iba a manejar la economía era él o ella.

“¿Qué querés que haga con lo que hizo Cristina? El loco sos vos entonces que me preguntás qué va a hacer la vicepresidenta manejando la economía”, respondió Fernández, que se dio cuenta de que estaba pasado de revoluciones a tiempo y bajó algunos cambios, mostrándose más conciliador y halagando la inteligencia de Viale, que iba encaminado a que el candidato revele sus planes económicos pero no dejó de lado la pimienta.

"Yo soy muy vehemente cuando defiendo mis posiciones pero tengo mucho respeto por todos y siempre interpreten mis momentos de reacción como un acto de sinceridad”, concluyó Alberto.

