Detuvieron al sospechoso de tirar una bomba molotov frente al Congreso

El arresto de Militon I. Tolomeo, a quien fuentes oficiales denominaron como “el anarquista de la molotov”, se produjo en la localidad bonaerense de Avellaneda, justo en el momento en que el sospechoso se retiraba de un torneo amateur de boxeo. La captura fue el resultado de una investigación de la Superintendencia de Investigaciones Federales, basada en el análisis detallado de imágenes de las manifestaciones ocurridas durante el debate de la reforma laboral.

Los elementos que secuestraron del departamento del acusado de tirar la bomba molotov en el Congreso.

Según explicaron desde el Ministerio de Seguridad Nacional, el sospechoso fue identificado por su participación directa en los ataques con bombas tipo "molotov" contra el personal de las fuerzas federales. Tras ser interceptado en la vía pública por la división de Delitos contra la Salud Pública de la PFA, el propio detenido entregó las llaves de su domicilio para facilitar el procedimiento judicial.

Por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 6 de la Ciudad, se procedió al allanamiento de su vivienda ubicada en el barrio porteño de Caballito, sobre la avenida Directorio al 600.

Durante el registro del departamento, los efectivos policiales lograron secuestrar elementos de gran valor probatorio para la causa que lleva adelante la Unidad Fiscal de Fragrancia Este. Entre los objetos incautados se encuentra ropa de similares características a la utilizada el día de los incidentes en el Congreso, además de un bidón de cinco litros con combustible y otro de igual capacidad con alcohol.

Además, se hallaron guantes térmicos, diversos dispositivos electrónicos y abundante material relacionado con grupos de ideología anarquista, lo que refuerza la hipótesis de los investigadores sobre su perfil y accionar durante la protesta.