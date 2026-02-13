Nuevo programa periodístico: "1111" (Once Once) con el espíritu de 678

Según fuentes del canal, "la idea original es generar un espacio para el análisis profundo y la reflexión de la actualidad política nacional, con una línea distinta a los medios alineados con el actual gobierno y donde se puedan debatir ideas y propuestas de gestión".

1111ok

Inspirado en Cristina Kirchner

El nombre del programa remite a la dirección San José 1111 -CABA- lugar donde cumple su condena de seis años de prisión domiciliaria -por la causa Vialidad- la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que cumplirá 73 años el día del lanzamiento (19 de febrero) del nuevo ciclo periodístico.

"1111" (Once Once) contará con varios columnistas -algunos fijos y otros rotativos-, y entre los confirmados se encuentran Cynthia García (periodista, ex 678), Matías Castañeda (periodista, ex Duro de Domar), Úrsula Vargués (periodista, ex Duro de Domar), Daniel Rosso (politólogo), Juana Politizada, (streamer y comunicadora), Camila Necio (streamer, Nueva TV).

Además, tendrá colaboraciones especiales de Roberto Caballero (exdirector de la revista Veintitrés y del diario Tiempo Argentino) y los periodistas de Página 12, Luis Bruschtein, Melissa Molina, David Cufré y Raúl "Rulo" de la Torre.

La conducción del programa estará a cargo Federica Pais, buscada por su experiencia en el medio y para garantizar la imparcialidad de la moderadora, en este nuevo espacio para el debate político y la confrontación de ideas, claramente inspirado en Cristina Kirchner.

image Federica Pais, la conductora de "1111" (Once Once)

El nuevo ciclo "1111" (Once Once) el jueves 19 de febrero, busca consolidar la apuesta de Argentina|12 -señal informativa del Grupo Octubre- por reforzar su programación de análisis político e informativo en un horario de gran audiencia -de 21:30 a 23-, con una sólida conducción y un panel de periodistas de reconocido peso profesional. El programa también podrá verse por el canal de Youtube de Argentina|12 .