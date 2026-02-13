Espectáculos |

Nuevo programa periodístico: "1111" (Once Once) con el espíritu de 678

 - Por Guillermo Pardini

Un nuevo ciclo periodístico -de debate y análisis- debutará en televisión el día del cumpleaños de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El próximo jueves 19 de febrero, a las 21:30, debutará "1111" (Once Once) el nuevo programa periodístico de la señal de noticias Argentina|12 (AR12) -ex IP-, un ciclo que buscará recrear los orígenes del recordado "678", que se emitió por la TV Pública Argentina entre el 6 de abril de 2009 y el 23 de diciembre de 2015.

Según fuentes del canal, "la idea original es generar un espacio para el análisis profundo y la reflexión de la actualidad política nacional, con una línea distinta a los medios alineados con el actual gobierno y donde se puedan debatir ideas y propuestas de gestión".

1111ok

Inspirado en Cristina Kirchner

El nombre del programa remite a la dirección San José 1111 -CABA- lugar donde cumple su condena de seis años de prisión domiciliaria -por la causa Vialidad- la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que cumplirá 73 años el día del lanzamiento (19 de febrero) del nuevo ciclo periodístico.

ADEMÁS: Polémico video de Alex Caniggia en ropa interior para aconsejar sobre San Valentín

"1111" (Once Once) contará con varios columnistas -algunos fijos y otros rotativos-, y entre los confirmados se encuentran Cynthia García (periodista, ex 678), Matías Castañeda (periodista, ex Duro de Domar), Úrsula Vargués (periodista, ex Duro de Domar), Daniel Rosso (politólogo), Juana Politizada, (streamer y comunicadora), Camila Necio (streamer, Nueva TV).

Además, tendrá colaboraciones especiales de Roberto Caballero (exdirector de la revista Veintitrés y del diario Tiempo Argentino) y los periodistas de Página 12, Luis Bruschtein, Melissa Molina, David Cufré y Raúl "Rulo" de la Torre.

La conducción del programa estará a cargo Federica Pais, buscada por su experiencia en el medio y para garantizar la imparcialidad de la moderadora, en este nuevo espacio para el debate político y la confrontación de ideas, claramente inspirado en Cristina Kirchner.

image
Federica Pais, la conductora de

Federica Pais, la conductora de "1111" (Once Once)

El nuevo ciclo "1111" (Once Once) el jueves 19 de febrero, busca consolidar la apuesta de Argentina|12 -señal informativa del Grupo Octubre- por reforzar su programación de análisis político e informativo en un horario de gran audiencia -de 21:30 a 23-, con una sólida conducción y un panel de periodistas de reconocido peso profesional. El programa también podrá verse por el canal de Youtube de Argentina|12 .

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados