Nuevo programa periodístico: "1111" (Once Once) con el espíritu de 678

Un nuevo ciclo periodístico -de debate y análisis- debutará en televisión el día del cumpleaños de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El próximo jueves 19 de febrero, a las 21:30, debutará "1111" (Once Once) el nuevo programa periodístico de la señal de noticias Argentina|12 (AR12) -ex IP-, un ciclo que buscará recrear los orígenes del recordado "678", que se emitió por la TV Pública Argentina entre el 6 de abril de 2009 y el 23 de diciembre de 2015.
Según fuentes del canal, "la idea original es generar un espacio para el análisis profundo y la reflexión de la actualidad política nacional, con una línea distinta a los medios alineados con el actual gobierno y donde se puedan debatir ideas y propuestas de gestión".
El nombre del programa remite a la dirección San José 1111 -CABA- lugar donde cumple su condena de seis años de prisión domiciliaria -por la causa Vialidad- la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que cumplirá 73 años el día del lanzamiento (19 de febrero) del nuevo ciclo periodístico.
"1111" (Once Once) contará con varios columnistas -algunos fijos y otros rotativos-, y entre los confirmados se encuentran Cynthia García (periodista, ex 678), Matías Castañeda (periodista, ex Duro de Domar), Úrsula Vargués (periodista, ex Duro de Domar), Daniel Rosso (politólogo), Juana Politizada, (streamer y comunicadora), Camila Necio (streamer, Nueva TV).
Además, tendrá colaboraciones especiales de Roberto Caballero (exdirector de la revista Veintitrés y del diario Tiempo Argentino) y los periodistas de Página 12, Luis Bruschtein, Melissa Molina, David Cufré y Raúl "Rulo" de la Torre.
La conducción del programa estará a cargo Federica Pais, buscada por su experiencia en el medio y para garantizar la imparcialidad de la moderadora, en este nuevo espacio para el debate político y la confrontación de ideas, claramente inspirado en Cristina Kirchner.
El nuevo ciclo "1111" (Once Once) el jueves 19 de febrero, busca consolidar la apuesta de Argentina|12 -señal informativa del Grupo Octubre- por reforzar su programación de análisis político e informativo en un horario de gran audiencia -de 21:30 a 23-, con una sólida conducción y un panel de periodistas de reconocido peso profesional. El programa también podrá verse por el canal de Youtube de Argentina|12 .
