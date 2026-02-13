Cristina Kirchner seguirá con tobillera electrónica tras fallo de Casación

La Sala IV del tribunal negó retirar el dispositivo y ampliar el número de visitas para la ex presidente
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner para que se le quite la tobillera electrónica que lleva como parte del cumplimiento de su pena, al tiempo que desestimó los pedidos de su defensa para modificar las condiciones de prisión domiciliaria que le fueran impuestas en la causa judicial en la que está condenada a seis años de presión por Defraudación contra el Estado en la "Causa Vialidad".
La defensa de la ex mandataria había solicitado que se retirara el dispositivo de control y que se ampliara el régimen de visitas, entre otros planteos vinculados a las condiciones de cumplimiento de la medida, sin embargo, los jueces consideraron que no correspondía hacer lugar a esos pedidos y mantuvieron sin cambios las restricciones vigentes.
La tobillera electrónica es un sistema de monitoreo que permite controlar los movimientos de una persona en el marco de una resolución judicial. En este caso, la medida continúa tal como fue dispuesta anteriormente, sin modificaciones en los límites ni en las condiciones establecidas.
El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal antes de la Corte Suprema, ratificó lo decidido en instancias previas y dejó firme el esquema de control sobre la ex presidenta., si bien la defensa puede evaluar aún otros caminos procesales.
La decisión se conoce en un contexto de fuerte atención pública sobre acciones judiciales que involucran a la ex jefa de Estado, como la denominada "Causa de los cuadernos". Desde el tribunal no se difundieron detalles adicionales más allá de la confirmación del rechazo a los planteos presentados.
