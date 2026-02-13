Cristina Kirchner seguirá con tobillera electrónica tras fallo de Casación

La defensa de la ex mandataria había solicitado que se retirara el dispositivo de control y que se ampliara el régimen de visitas, entre otros planteos vinculados a las condiciones de cumplimiento de la medida, sin embargo, los jueces consideraron que no correspondía hacer lugar a esos pedidos y mantuvieron sin cambios las restricciones vigentes.

Qué implica la decisión

La tobillera electrónica es un sistema de monitoreo que permite controlar los movimientos de una persona en el marco de una resolución judicial. En este caso, la medida continúa tal como fue dispuesta anteriormente, sin modificaciones en los límites ni en las condiciones establecidas.

El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal antes de la Corte Suprema, ratificó lo decidido en instancias previas y dejó firme el esquema de control sobre la ex presidenta., si bien la defensa puede evaluar aún otros caminos procesales.

La decisión se conoce en un contexto de fuerte atención pública sobre acciones judiciales que involucran a la ex jefa de Estado, como la denominada "Causa de los cuadernos". Desde el tribunal no se difundieron detalles adicionales más allá de la confirmación del rechazo a los planteos presentados.