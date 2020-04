Según el funcionario, "no nos pusimos de acuerdo con los bonistas. Ellos dicen que la Argentina debería profundizar el esquema de austeridad fiscal para generar confianza y poder acceder a financiamiento más barato para crecer. La realidad es que eso nunca ocurre".

"El gobierno anterior lo venía haciendo y la economía colapsó. Quedó claro lo que Argentina puede ofrecer. Ellos aspiran a otra cosa, pero vamos a proteger a Argentina y hacer una oferta responsable", explicó Guzmán, en declaraciones a El Destape radio.

A su criterio, la oferta -que contempla una quita del 62% sobre el valor de los títulos emitidos en moneda extranjera "es "absolutamente seria, razonable y hecha sobre la base de la buena fe. Es un compromiso que podemos cumplir".

"Pero el rechazo era esperable. Es parte de un proceso y la otra parte busca presionar. Los acreedores ya sabían qué esperar después de todas las reuniones que tuvimos. Ofrecer más no se puede porque no es sostenible y no lo vamos a hacer", enfatizó.