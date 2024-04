Diego Guelar cuestionó la estrecha relación de Milei con Israel

"Soy judío, no lo hago con ningún tipo de discriminación, pero este nivel de alianza es llamativo y en este momento, en esta circunstancia...", dijo el exembajador en Estados Unidos y China.

El ex embajador argentino en Estados Unidos y China Diego Guelar cuestionó este domingo la estrecha relación que estableció el Gobierno del presidente Javier Milei con el Estado de Israel. "No hubiera establecido ese nivel de alianza. No hay motivos", aseguró.