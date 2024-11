Diputada del PRO insultó a un legislador de la Coalición Cívica en pleno debate

El conflicto se dio luego de que ella presentara una iniciativa que establecía una redacción distinta a la que se venía tratando sobre las prohibiciones a la publicidad de las casas de apuestas, lo que provocó la indignación de Ferraro, quien criticó la falta de participación previa del PRO en las discusiones anteriores sobre el tema.

El intercambio de palabras subió de tono cuando, en medio del griterío y sin micrófonos habilitados, Guidici increpó a Ferraro con un insulto. “¡Sos un hijo de puta!”, le gritó, lo que generó reacciones de desaprobación entre los presentes. La diputada Mónica Frade, quien presidía el plenario de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática, Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes, le solicitó a la legisladora del PRO que abandonara la sala.

Ferraro, visiblemente alterado, se levantó de su asiento para confrontar a Guidici, acusándola de ser una “lobbysta de las empresas del juego”. Y ella le respondió tratándolo de “ególatra”, “papanata” y uno de los sustantivo que la diputada suele utilizar como un adjetivo calificativo para señalar algo malo: “kirchnerista”.

La diputada acusó al legislador de haberlas insultados -a ella y a la radical Karina Banfi- previamente a su improperio, algo que no logra escucharse porque el cruce se estaba realizando con los micrófonos apagados; y que el presidente de la Coalición Cívica cuando se paró y la fue a buscar lo hizo con la intención de agredirla. “Se me abalanzó para pegarme”, señala la legisladora, algo que tampoco queda claro en las imágenes.

Frade intentó calmar a los legisladores, principalmente a Guidici, pero la legisladora del PRO le recriminó fuertemente su rol como presidenta de la comisión lo que le valió una fuerte respuesta de parte de la diputada de la Coalición Cívica: “Diputada, soy civilizada y no integro un gobierno de locos” en clara alusión al posicionamiento cada vez más libertario que muestra la legisladora que supo comenzar su carrera en el radicalismo.

Diputados Ludopatía Insultos Silvana Giudici Ferraro.jpg Silvina Giudici, diputada del PRO, protagonizó este miércoles un tenso momento en pleno debate de comisiones.

El dictamen de mayoría, firmado por la Coalición Cívica, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda, cosechó 90 firmas. Y el de minoria, en tanto, obtuvo 58 firmas del PRO, La Libertad Avanza y la UCR. Giudici terminó de perder las casillas cuando Ferraro hizo hincapié en las diferencias entre el dictamen de la mayoría y el de la minoría, que solamente prohíbe la publicidad en medios de comunicación pero no dice nada respecto de redes sociales, influencers, clubes de fútbol, camisetas deportivas, cartelería en estadios y en la vía pública.

"Lo estamos equiparando a la prohibición de publicidad del tabaco regulada por este Congreso”, destacó el diputado de la Coalición Cívica. También Ferraro hizo referencia al vinculo entre el juego y la política y al respecto consideró que “no son gratuitas esas influencias”, en un tiro por elevación hacia los sectores que firmaron el dictamen de minoría.

Diputados Ludopatía Insultos Giudici Maximiliano Ferraro.jpg Maximiliano Ferraro, legislador de la Coalición Cívica y el otro implicado en el duro ida y vuelta.

La iniciativa pudo avanzar en un marco inusual y adverso, ya que fueron cinco las comisiones involucradas en el tratamiento, que entre todos sus integrantes superan la mitad de la Cámara. “Cuando dispuso esta Cámara que cinco comisiones tenían que tratar el tema (ludopatía y juego online), tuve en claro que el oficialismo no quería este proyecto. La Ley Bases fue tratada sólo por tres comisiones y repasamos todo el derecho argentino", comparó Frade.

“No me resultó fácil consensuar un proyecto entre 148 diputados. Si hubiera sido intolerante, no hubiéramos llegado hasta acá. Recepté todas las propuestas, una ley no puede contentar a todos. La Coalición Cívica tuvo que renunciar a la regulación de bingos y casinos, y no estamos llorando por los rincones", indicó.