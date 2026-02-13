Diputados aprobó el proyecto de ley que ratifica el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

La iniciativa obtuvo 203 votos afirmativos, 42 negativos y cuatro abstenciones. El bloque libertario sumó apoyos del PRO, la UCR y Provincias Unidas, y además captó 43 votos de Unión por la Patria, incluido el de su jefe, Germán Martínez. En contraste, 38 legisladores peronistas, entre ellos referentes de La Cámpora y el kirchnerismo, votaron en contra.

720 (6) La Cámara de Diputados debatió la Reforma Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea impulsado por el Gobierno.

De que trata el acuerdo

El texto, de unas 5.000 páginas, ratifica el entendimiento firmado el 17 de enero en Asunción por el presidente Javier Milei junto a sus pares de Paraguay y Uruguay. El tratado suprime aranceles para la mayoría de las exportaciones del Mercosur y mejora el acceso para bienes industriales y tecnológicos europeos.

No obstante, su entrada en vigencia depende de la revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, luego de que el Parlamento Europeo resolviera analizar su impacto. El proceso podría extenderse por meses o incluso hasta dos años, aunque la Comisión Europea evalúa una aplicación provisoria.

Peronismo dividido y respaldo oficialista

Durante el debate, quedaron expuestas diferencias en Unión por la Patria. El ex canciller Santiago Cafiero rechazó el acuerdo al advertir que no garantiza acceso real a los mercados europeos por las barreras paraarancelarias. En cambio, Agustín Rossi defendió la ratificación al considerar que fortalece al Mercosur como actor global y calificó el respaldo como una “insubordinación estratégica” frente a Estados Unidos.

Desde Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto lo definió como una política de Estado que abre un mercado de más de 500 millones de consumidores, mientras que el radical Darío Schneider destacó el potencial de crecimiento e inversión para las provincias.

Julia Strada anticipó su abstención y cuestionó la “votación exprés”, al tiempo que pidió informes técnicos y mecanismos de salvaguarda para sectores sensibles. Eduardo Valdés, por su parte, planteó dudas sobre la urgencia del tratamiento y criticó la ausencia del canciller en el recinto.

La presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán (LLA), sostuvo que el acuerdo “es una señal clara” de integración inteligente al mundo. Argumentó que ampliará el comercio de bienes y servicios, mejorará la competitividad y generará empleo, al tiempo que aseguró que no implica desprotección sino herramientas para competir.

“El aislamiento no genera desarrollo productivo. Necesitamos mercados, reglas claras y confianza. Este acuerdo contribuye a esos objetivos”, concluyó.